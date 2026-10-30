De Isabella Icardi y Anita Moritán a Matilda Salazar: Tres opciones de mini looks de Halloween  

Este 31 de octubre se lleva a cabo una de las fechas más divertidas del año: Halloween. A tan sólo horas de este evento, Isabella Icardi, Anita Moritán y Matilda Salazar se anticiparon con propuestas muy diferentes y llenas de creatividad. A través de las redes, sus respectivas madres compartieron imágenes de sus looks y causaron mucha ternura.

Halloween: los tres looks infantiles de Isabella Icardi, Anita Moritán y Matilda Salazar

A pocos días de una de las fechas más divertidas de octubre, las hijas de distintas figuras del espectáculo ya se sumaron al espíritu de Halloween con originales disfraces. Isabella Icardi, Anita Moritán y Matilda Salazar compartieron sus propuestas y mostraron tres maneras diferentes de vivir esta celebración.

Cada 31 de octubre, Halloween se convierte en una excusa para dejar volar la imaginación, jugar con personajes fantásticos y animarse a los disfraces más creativos. Aunque se trata de una tradición que tiene sus raíces en antiguas celebraciones celtas y que se popularizó especialmente en Estados Unidos, con el paso de los años logró conquistar otros países y encontró su lugar en Argentina.

Lejos de ser una fecha ajena, la Noche de Brujas fue ganando cada vez más protagonismo en el calendario local. Las escuelas, los clubes, los barrios y hasta los centros comerciales se suman con propuestas especiales, mientras que las familias aprovechan la ocasión para organizar encuentros, decorar sus casas y preparar las clásicas bolsas de golosinas para el famoso "dulce o truco".

Sin embargo, los grandes protagonistas de esta celebración son los chicos. La expectativa comienza varios días antes, cuando llega el momento de elegir el personaje, pensar en el maquillaje y preparar cada detalle del disfraz. Una ansiedad que también se refleja en las redes sociales, donde las pequeñas de las familias famosas ya comenzaron a mostrar sus apuestas.

El disfraz de novia de terror de Isabella Icardi

Isabella Icardi apostó por una versión escalofriante de una novia para sumarse a Halloween. La hija de Wanda Nara y Mauro Icardi lució un vestido blanco largo, de mangas largas y falda con volados, que acompañó con un velo sobre su cabello oscuro y despeinado.

El look de Halloween de Isabella Icardi

El detalle más impactante estuvo en el maquillaje: llevó el rostro pintado de blanco, con sombras oscuras alrededor de los ojos, detalles rojizos y una sonrisa dibujada que completó el efecto de terror. Una propuesta que combinó el clásico vestido de novia con una estética de película de miedo.

Anita Moritán apostó a una propuesta romántica y de fantasía

Anita Moritán, en cambio, se inclinó por una alternativa mucho más delicada y alejada del terror. La hija de Pampita lució un conjunto en tonos rosa y blanco, con un saquito rosado, una falda blanca de tul con varias capas y medias claras.

El look de Halloween de Anita Moritán

El look tuvo un aire de bailarina o pequeña hada, que se completó con una vincha verde con una flor y un paraguas transparente. Una elección dulce y divertida que mostró otra de las tantas maneras de interpretar Halloween sin necesidad de recurrir a los personajes más aterradores.

Matilda Salazar lució un look gótico en rojo y negro

Por su parte, Matilda Salazar eligió una estética más gótica y sofisticada. Su disfraz estuvo compuesto por un vestido en rojo y negro, con corset acordonado, mangas abullonadas y detalles de encaje en la falda y los hombros. Para completar el estilismo, la hija de Luciana Salazar sumó un choker rojo con terminaciones de encaje y un antifaz de inspiración veneciana que cubrió sus ojos y aportó misterio. Una apuesta que recordó a los personajes de cuentos de fantasía.

El look de Halloween de Matilda Salazar

Así, Isabella Icardi, Anita Moritán y Matilda Salazar anticiparon una de las fechas más esperadas por los chicos y demostraron que, a la hora de disfrazarse, la creatividad no tiene límites. Entre novias de terror, personajes góticos y figuras de fantasía, las pequeñas mostraron tres opciones de mini looks de Halloween y llamaron la atención en las redes sociales.