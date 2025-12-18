Wanda Nara suspendió MasterChef al enterarse de que sus hijas se van con Mauro Icardi en Navidad

El fallo determinó que las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi pasen la Navidad con su padre, una resolución que generó un nuevo capítulo en el conflicto entre la expareja y volvió a exponer el costado más sensible de la empresaria.

Wanda Nara y Mauro Icardi

La información se conoció en El Diario de Mariana, donde revelaron que Wanda Nara tuvo una reacción extrema tras enterarse de la decisión de la Justicia. Según contaron al aire, la conductora se encontraba en el canal lista para grabar cuando recibió la noticia que la desbordó emocionalmente.

La reacción de Wanda Nara al conocer la decisión judicial

Fue Tati Schapiro quien dio los primeros detalles del episodio: “Mauro Icardi viene a la Argentina del 22 al 27 de diciembre; Wanda hoy tenía programa, se enteró de la noticia y canceló todo, estaba en el canal y frenó las grabaciones de Masterchef porque no se tomó bien la noticia, se brotó”.

Por su parte, Guido Záffora amplió la información y confirmó que el malestar fue evidente puertas adentro: “Me dicen de Masterchef que es como dice Tati, parte del elenco me preguntó ‘¿qué pasó con las hijas de Wanda?, se paró la grabación, se puso mal, están tratando de convencerla para volver a grabar’”.

El trasfondo del enojo tenía que ver con los planes personales de la conductora para las fiestas. Según explicó el periodista, Wanda Nara había solicitado pasar la Navidad con sus hijas porque tenía organizado un viaje: “Wanda había pedido pasar la Navidad con sus hijas porque se iba a Punta del Este con Martín Migueles, tenía todo armado para el 24 y 25, y ahora le cambiaron todos los planes”.

El fallo del juez a favor de Mauro Icardi

Paula Varela detalló en Intrusos la resolución judicial tras hablar con la abogada de Mauro Icardi: “Estoy hablando con la abogada Lara Piro, acaba de resolver el juez lo que nos preguntábamos recién, que era con quién pasan finalmente la Navidad las nenas, si con Wanda o con Mauro, quién ganó la batalla legal y ella me dice: pasan Navidad con Mauro Icardi”.

Mauro Icardi y Wanda Nara

La panelista agregó que la decisión incluye que las niñas permanezcan en Buenos Aires durante esa fecha, lo que obligaría a Wanda Nara a reorganizar sus festejos: “Acá en Buenos Aires. Así que Wanda tendrá que pasar Año Nuevo”, sumó. En tanto, Pablo Layus deslizó una posibilidad que podría sumar un nuevo condimento al conflicto: “Guarda que Mauro no haga un viaje a Rosario para reencontrarse con sus seres queridos”, en un contexto donde también se lo vincula a la celebración junto a la China Suárez.