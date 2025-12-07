Wanda Nara mostró cómo quedó su decoración de Navidad al estilo de Estados Unidos: 7 árboles, trineos y sus hijos como protagonistas

Mientras Mauro Icardi y la China Suárez reciclaron su decoración navideña que dejó Wanda Nara en Turquía, la conductora de MasterChef redobló la apuesta y realizó una gran inversión para ambientar su casa en el Chateau Libertador. Las imágenes fueron compartidas por ella misma este domingo donde mostró los pormenores de una verdadera puesta en escena al estilo Estados Unidos.

Wanda Nara en navidad junto a sus hijos | Instagram

Los siete árboles navideños de Wanda Nara

El estilo, el glamour y la elegancia se hicieron presente en la vivienda de Wanda Nara luego de abrir una vez más, las puertas virtuales de su hogar para mostrar su decoración navideña. Al igual de varias famosas, la empresaria se sumó a la tendencia de adornar los comedores familiares con la temática de Navidad. Sin embargo, lejos de replicar los modelos tradicionales, la mediática decidió que cada integrante de su familia tenga su propio árbol.

Árbol de navidad de Wanda Nara | Instagram

En otras palabras, a juzgar por lo que compartió en su cuenta personal de Instagram, contrató una empresa dedicada a la dirección de arte y la ambientación y dejó en manos de las especialistas los detalles más innovadores. Orgullosa del resultado final, encendió la cámara de su teléfono celular y mostró el resultado final: siete árboles navideños, uno central y alto, y otros seis desplegados equitativamente hacia ambos costados repletos de luces y ositos al pie. Además, sumó dos trineos y hasta un cascanueces como guardián de la navidad.

El increíble árbol de fotos de Wanda Nara

En el centro de su imponente living, Wanda Nara colocó un árbol de navidad repleto de fotografías estilo polaroid de ella junto a sus cinco hijos Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella. Cada una de ellas mostraba las postales de cada uno de ellos en diversos momentos de su vida, donde dejó plasmada la unión inquebrantable de su clan.

El árbol de navidad de Wanda Nara | Instagram

Como era de esperarse, las imágenes se viralizaron rápidamente en las plataformas digitales y la comparación con el resultado de la decoración de su ex, no tardó en hacerse presente. “Mañana la Tati pide que llenes de árboles de navidad su living”, “Cómo humillar a tu ex, lección 1000 “, “La decoración que metió Wanda Nara para Navidad, por dios”, “Wanda Nara sabe cómo decirle moncha, a la moncha Suárez sin decirlo explícitamente. Qué nivel esa decoración”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en la web.

Hasta el momento, Wanda Nara no compartió las imágenes de las reacciones de sus hijos al ver semejante decoración llena de estilo, luces y recuerdos que cobran vida y significado en esta época del año. De esta manera, la rubia volvió a apostar a la originalidad y a lo extravagante, cuidando el detalle, para brillar en esta Navidad 2025 sellando un año ambiguo, lleno de desafíos laborales y turbulencias judiciales con el padre de sus hijas.

NB