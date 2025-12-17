María Laura, la ex de Martín Migueles, defendió a Wanda Nara y reveló lo mal que la pasó con el empresario: "Yo sufrí mucho con él"

Desde que se encuentra en pareja con Wanda Nara, Martín Migueles cobró un inesperado protagonismo en los medios de comunicación. Si bien el joven empresario prefiere mantenerse al margen de los flashes y de las cámaras, la mediática suele compartir postales románticas en paseos, cumpleaños, hasta incluso, tardes de pileta. Sin embargo, su imagen pública se vio manchada en las últimas horas debido al contundente testimonio de María Laura, su ex novia, quien habló por primera vez con los medios y reveló el calvario que vivió a su lado.

Las duras palabras de la ex de Martín Migueles, el actual novio de Wanda Nara

En la última edición de Puro Show (eltrece), María Laura Arredondo, exnovia de Martín Migueles, apuntó de lleno contra el misterioso empresario que acompaña a sol y a sombra a Wanda Nara. “La verdad, no me gusta hablar de mi pasado. De hecho, hay mucha gente del medio que me conoce hace muchos años y nunca salí a hablar de nada. Martín no me parece una mala persona, le deseo lo mejor, pero yo sufrí mucho con él, la pasé mal”, comenzó diciendo la emprendedora quien intentó entrar en conflicto.

Wanda Nara y Martín Migueles | Instagram

El periodista, con ánimos de ir por más, le consultó si había notado algún cambio de actitud en él en la última etapa de la relación. “Puede ser, pero a veces el amor termina. Yo creo que a él se le terminó el amor conmigo y lo acepto, cada uno es como es y hay que tener cuidado. Yo no terminé bien con él, la verdad que no”.

Consultada sobre su parecer sobre este noviazgo que, con el correr del tiempo parece estar consolidándose, la joven expresó: “No me sorprende. De Martín no me sorprende nada. Debe estar con ella porque la quiere, no sé”.

La ex de Martín Migueles lapidó al empresario

La noticia de que Martín Migueles y Wanda Nara estaban iniciando un inesperado romance causó revuelo en el ambiente. Incluso, algunos panelistas y conocedores del espectáculo se animaron a revelar un rumor que pesa con fuerza: presuntamente el empresario estaría con la ex de Mauro Icardi por interés. Fue en este ítem que María Laura decidió tomar distancia: “No sabría decirte. Pero ¿por qué no se puede haber enamorado de ella? Tiene el combo perfecto que le gusta a él. Es una mujer empoderada, con mucho dinero y a él le gusta eso. Así que puede ser que se haya enamorado de ella”.

Wanda Nara y Martín Migueles | Instagram

En este contexto reconoció la avaricia que caracterizaría al joven: “Le gustan los lujos, la plata. ¿A quién no le gusta la plata?, pero él es muy ambicioso”. Finalmente, confesó que se sintió estafada desde el plano emocional cuando mantenían un vínculo amoroso: “Me defraudó, obviamente me desilusioné con él, quizás hoy cambió y se enamoró y ojalá que sea muy feliz. Le deseo lo mejor a él. Soy team Wanda, me encanta Wanda Nara y le deseo lo mejor con ella. Ojalá que se haya enamorado”.

A modo de cierre, el notero le consultó acerca de un consejo que le daría a la conductora de MasterChef Celebrity para no volver a caer en manos de un hombre que no la valore. “El historial de cada uno dice muchas cosas. Yo aprendí que hay que ver el historial de cada hombre”, resaltó con énfasis. Respecto a la decisión de Martín Migueles de terminar con ella, remarcó categóricamente: “Es aceptar que a una la dejan de querer. Como dijo Pampita, me dejaron de amar. Y bueno, lo tengo que aceptar”.

De esta manera, tras la advertencia que realizó Jésica Cirio en septiembre, ahora es María Laura Arredondo quien se anima a contar su experiencia con Martín Migueles, con quien mantuvo un intenso romance que terminó de la peor manera. Con este gesto de sororidad hacia Wanda Nara, se acrecientan los rumores acerca de la honestidad de los sentimientos del hombre que conquistó el corazón de la rubia.

