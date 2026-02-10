Wanda Nara trató de ladrona a la China Suárez: "Por qué no le manda carta documento a Pampita"

La polémica por el festejo de Magnolia Vicuña sumó un nuevo y explosivo capítulo. En medio de versiones cruzadas y acusaciones, Wanda Nara decidió romper el silencio y enviar un mensaje que fue leído en vivo en DDM, mientras en el estudio debatían el tema junto a Elba Marcovecchio, abogada de Mauro Icardi.

Wanda Nara

El encargado de revelar el contenido fue Guido Záffora, y las palabras de la conductora de MasterChef Celebrity no pasaron desapercibidas. Con tono filoso, Wanda Nara no solo apuntó contra la China Suárez, actual pareja de Icardi, sino que también mencionó a Pampita y a Benjamín Vicuña, ampliando el conflicto.

La contundente declaración de Wanda Nara

En el mensaje, Wanda Nara fue directa y cuestionó la ausencia de familiares en el cumpleaños con temática Stranger Things: “Por qué no le manda carta documento a Pampita, ya que ningún familiar fue o al propio padre”, comenzó. Además, se refirió a la decisión de que sus hijas no asistieran: “Con qué familiar de Mauro iba a estar. Los hermanos de sangre no fueron, imaginate mis hijas que no la sienten familia”, continuó.

Wanda Nara y la China Suárez

Pero el momento más fuerte llegó cuando lanzó una frase sin filtros: “Mis hijas no la sienten y ni tienen la obligación de sentir familia a una mujer con tan pocos valores”. Como cierre, dejó una acusación directa que elevó la tensión: “Que ella se deje de usar mi ropa y la de mis hijas y devuelva mi mudanza”.

El pastelero que quedó en el medio de la tormenta

El cumpleaños de Magnolia Vicuña no sólo despertó la furia de Wanda Nara, sino que apuntó contra otra persona. Damián Pier Basile, ganador de Bake Off Argentina 2020, quedó inesperadamente en el ojo de la tormenta por haber realizado la torta del cumpleaños de la menor.

Damián Pier Basile

Luego de que la China Suárez lo etiquetara y agradeciera públicamente por su trabajo, sus redes sociales se llenaron de mensajes agresivos. Así, lo que comenzó como un festejo infantil terminó convirtiéndose en una nueva batalla mediática que no solo enfrentó a Wanda Nara con la actriz, sino que también dejó daños colaterales en terceros que nada tenían que ver con la interna familiar.