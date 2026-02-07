Wanda Nara quedó atrás: revelaron dónde se van a casar Mauro Icardi y la China Suárez

Mientras Mauro Icardi espera la sentencia definitiva de su divorcio de Wanda Nara en Italia, comienzan a salir a la luz detalles cada vez más concretos sobre su futuro con la China Suárez. En las últimas horas, se conoció dónde planean casarse el futbolista y la actriz, una información que confirma que la relación avanza a paso firme y que ya tiene planes a largo plazo.

La revelación llegó de la mano de Facundo Ventura, quien en el programa La Mañana con Moria (eltrece) aseguró que Icardi estaría organizando una propuesta de casamiento a todo trapo, fiel a su estilo, apenas se formalice legalmente su separación de la mediática.

“Me contaron que está planeando una súper propuesta matrimonial para casarse este año con la China, bien al estilo de Mauro Icardi, una vez que se separe de Wanda Nara”, contó el periodista al aire, dejando en claro que el proyecto matrimonial ya está en marcha.

El lugar elegido para la boda de Mauro Icardi y la China Suárez

La verdadera sorpresa llegó cuando Ventura reveló el país elegido para la boda. Contra lo que muchos imaginaban, el casamiento no sería en Europa ni en Turquía, donde el futbolista desarrolla su carrera, sino en la Argentina.

“Se van a casar en Argentina, señores”, afirmó el panelista, y explicó que la decisión tendría que ver con la posibilidad de reunir a todas las familias y amigos más cercanos en un mismo lugar. De concretarse, el evento marcaría un fuerte gesto de arraigo y un regreso simbólico del delantero al país.

Durante el debate en el programa, también surgió otra posibilidad: que la propuesta de casamiento tenga lugar en París, una ciudad con un valor especial para la pareja. “Para mí es en París”, deslizó Naza Di Serio, alimentando aún más las especulaciones sobre un compromiso con alto perfil romántico y mediático.

Una nueva etapa para Icardi, lejos del pasado

Con estos planes sobre la mesa, queda claro que Mauro Icardi atraviesa una etapa de cambios profundos. A la espera de cerrar definitivamente su historia con Wanda Nara, el futbolista apuesta a consolidar su relación con la China Suárez y proyecta una vida juntos sin medias tintas.

En paralelo, un dato no menor volvió a llamar la atención en los últimos días: tanto Wanda como la China, en distintos momentos y sin conexión entre sí, expresaron el mismo deseo para el futuro deportivo de Icardi. Ambas coincidieron en que les gustaría verlo cerrar su carrera en River Plate, un detalle que sorprendió y generó debate en redes.

Mientras la sentencia de divorcio avanza en Italia, los planes de boda empiezan a tomar forma. Y todo indica que, esta vez, la historia de Mauro Icardi y la China Suárez está pensada para escribirse en clave definitiva.

