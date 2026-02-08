La lujosa escapada de Wanda Nara y sus hijas a San Luis: avión privado, suite flotante sobre el lago y "noche de chicas"

En medio de una nueva polémica familiar por el cumpleaños de Magnolia Vicuña, Wanda Nara eligió desconectarse junto a sus hijas Francesca e Isabella Icardi con una escapada de lujo a San Luis. El destino no fue casual ni improvisado, viajaron en avión privado y se alojaron en un exclusivo hotel con suites flotantes sobre el lago, rodeadas de naturaleza, calma y detalles cinco estrellas.

Así fue la lujosa escapada de Wanda Nara a San Luis

Las imágenes que compartió Wanda Nara en sus historias de Instagram mostraron desde el primer momento los detalles del viaje. En la pista de aterrizaje, las nenas caminaron rumbo a la aeronave privada, acompañadas por la empresaria y por Martín Migueles, quien también fue parte de la travesía. Ya instaladas en San Luis, el plan combinó descanso, paisajes serranos y momentos íntimos pensados para disfrutar en familia.

La lujosa escapada de Wanda Nara a San Luis

El hotel elegido se destaca por su propuesta de lujo en contacto con la naturaleza: suites montadas sobre el agua, con vistas directas al lago, decks privados y acceso exclusivo para los huéspedes. Durante la estadía, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) reveló postales de paseos al aire libre, caminatas junto al agua y una escena que llamó especialmente la atención: una “noche de chicas” con room service, platos gourmet y jugos naturales servidos en la habitación, en un clima relajado y cómplice.

La escapada se dio pocos días después de que trascendiera una fuerte interna familiar vinculada al cumpleaños de Magnolia Vicuña. Según contaron en LAM (América TV) el pasado miércoles 4 de febrero, Francesca e Isabella Icardi habrían sido invitadas al festejo temático de Stranger Things que se realizó el 7 de febrero en la llamada “casa de los sueños”, pero decidieron no asistir. Pilar Smith mencionó que, si bien Mauro Icardi quería que sus hijas estuvieran presentes y Wanda Nara estaba dispuesta a llevarlas, finalmente las nenas optaron por no ir, lo que habría generado el enojo del futbolista.

Wanda Nara en San Luis

El viaje de Wanda Nara a San Luis en medio del cumpleaños que organizó la China Suárez

El episodio reavivó la tensión en la ya conocida guerra mediática entre Wanda Nara y la China Suárez, y sumó un nuevo capítulo a los conflictos familiares que rodean al jugador, quien además atraviesa problemas legales vinculados a su propiedad en la Argentina.

La "noche de chicas" de Wanda Nara y sus hijas en San Luis

Mientras tanto, Wanda Nara eligió correrse del centro de la escena y apostar al disfrute puertas adentro. San Luis fue el escenario perfecto para ese paréntesis de lujo, naturaleza y contención familiar, lejos de los escándalos y cerca de lo que más cuida: sus hijas.