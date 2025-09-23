Pampita vivió un dramático momento al enterarse que un grupo de ladrones había ingresado a su casa mientras ella se encontraba de viaje. Su angustia y preocupación giró en torno a recuperar los celulares en los que tiene guardado lo más preciado: los recuerdos de su hija Blanca, fruto de su relación pasada con Benjamín Vicuña.

Con el paso de las horas, la conductora reveló que pudo recuperarlos y que la investigación avanza en la Justicia. Este martes, su amiga Angie Balbiani se refirió a lo ocurrido en el ciclo Puro Show (eltrece) y llamó la atención de los televidentes.

La sospecha de Angie Balbiani, amiga de Pampita, sobre el robo: "Hay algo más"

En su rol de periodista, Angie Balbiani, quien es íntima amiga de Pampita, se refirió al hecho de inseguridad que sufrió la top model y brindó más información. "Ella estaba de viaje en España pero esta no es la primera vez que intentan entrar", reveló en Puro Show (eltrece).

Y agregó que "la casa de Caro está en Barrio Parque” brindando así más detalles sobre la ubicación de la propiedad situada en la zona más exclusiva de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, Angie Balbiani contó que "al final de la calle, a la derecha, hay una obra en construcción muy grande que le da acceso a un montón de gente ajena al barrio”.

Con estos datos, la panelista dejó en claro que los ladrones podrían ser personas que estuvieron en esta zona por motivos laborales y que se habrían percatado de cuál era la casa de Pampita, la cual fue mostrada en diversas ocasiones en televisión.

Luego, Angie Balbiani señaló qué la zona se encontraba liberada en las horas en las que ingresaron a robar: “Claramente, no hay nadie vigilando en esa zona, yo creo que sabían perfectamente que no estaban". Además, recordó las palabras de su amiga: "Carolina dijo que había secreto de sumario, por eso yo creo que hay algo más, hay una información que no tenemos".

Su compañera Nancy Duré, por su parte, completó: “Que alguien los haya vendido”. A lo que Angie coincidió: “Puede ser”. Por el momento, Pampita se llama al silencio y cumple con el pedido policial de no brindar detalles de la causa pese a la insistencia de los cronistas. De hecho, aseguró ante la prensa: "Está toda la información pero no la puedo dar porque puede jugar en contra si doy datos".

El lunes por la noche en Sálvese quien pueda, el programa de Yanina Latorre en América, relataron que los delincuentes "estuvieron seis horas. Comieron, tomaron gaseosas y dejaron envases tirados". También insistieron en que "no fue un robo al voleo”. De esta manera, mientras la empresaria intenta saber quién fue la persona que organizó el hecho de inseguridad, la sospecha de Angie Balbiani, amiga de Pampita, sobre el robo llamó la atención. "Hay algo más", manifestó la periodista.