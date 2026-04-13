La China Suárez suma un nuevo enemigo: "Me dijo que era un desagradecido"

La China Suárez volvió a quedar en el medio de la polémica, esta vez por un cruce inesperado con quien solía ser su amigo. En un adelanto de La dignidad ya la perdimos, el podcast de Sofi Ganuza y Belu De Luca que se estrena hoy a las 18 por YouTube, fue el propio involucrado quien contó que la actriz lo dejó de seguir en redes y hasta le escribió para reprochárselo. El dato sorprendió porque, al menos de cara al público, entre ellos había existido buena onda y un vínculo que no hacía pensar en un quiebre así.

La China Suárez y Grego Rossello: de la buena onda al reproche inesperado

Todo surgió durante la charla en el podcast, cuando Belu de Luca le hizo una pregunta directa: “¿Team Wanda o team China?”. Grego Rossello no dudó en contestar: “No, team Wanda, team Wanda”. A partir de ahí, el clima distendido derivó en una revelación más filosa. “Tenía muy buena onda con la China, ella vino a hacer Ferné con Grego”, recordó, dejando en claro que entre ellos existía buena relación. Pero enseguida confirmó que algo se rompió. “Me dejó de seguir”, contó, y dio a entender que el gesto no fue casual.

Lo más fuerte llegó cuando explicó qué habría pasado después. “Según ella algo dije. No sé. Y me escribió”, recordó, todavía con cierta sorpresa. Y enseguida completó: “Me dijo que yo era un desagradecido. Yo no me siento un desagradecido”. La frase alcanza para mostrar que no se trató solo de un unfollow silencioso, sino de un reproche directo de parte de la actriz. Por ahora no trascendió qué fue exactamente lo que a la China le molestó, pero el fragmento dejó abierta una nueva interna.

La China Suárez y Grego Rossello: qué pasó después de su cruce en Ferné con Grego

La China Suárez ya había pasado por Ferné con Grego y, en esa entrevista, se había mostrado relajada y con ganas de jugar a ese código descontracturado del programa. De hecho, allí habló de temas personales y hasta recordó, entre risas, el pacto que había hecho con Lali Espósito por Agustín “Cachete” Sierra: “A la primera que nos dé bola”, contó en forma de anécdota.

La China Suárez en su paso por Ferné con Grego.

A eso se suma otro antecedente que va en la misma línea: en octubre de 2021, cuando Grego Rossello confesó en redes su miedo a no llenar el Teatro Maipo, la China Suárez salió a bancarlo públicamente, compartió su posteo y escribió “¡Vamos todos!”, alentando a sus seguidores a ir a verlo. Él, agradecido por ese gesto, incluso respondió con humor: “¡Viene China Suárez al Maipo!”.

Aquel intercambio deja todavía más claro que entre los dos había buena sintonía. Por eso ahora sorprende más que Grego Rosello revele que ella lo dejó de seguir y hasta le escribió para decirle que era un desagradecido: si algo se rompió, fue después de ese vínculo en buenos términos que habían mostrado públicamente.