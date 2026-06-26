Yanina Latorre filtró los chats entre Wanda Nara y Mauro Icardi que evidencian la verdad sobre la pelea

Yanina Latorre volvió a poner en foco a Wanda Nara y Mauro Icardi al dar a conocer nuevos detalles que reflejan el trasfondo de su pelea. La periodista sumó información que aporta otra mirada sobre la relación pasada, con detalles que se interpretan como parte de un conflicto que sigue generando repercusiones y que mantiene a ambos protagonistas en la atención pública, mientras se conocen detalles que abren un nuevo capítulo en su historia.

Yanina Latorre dio a conocer nuevos detalles de la pelea entre Mauro Icardi y Wanda Nara

En las últimas horas, Yanina Latorre compartió nuevos detalles sobre el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi, sumando pruebas que vuelven a ponerlos en el centro de la escena. La periodista publicó en sus historias fragmentos de conversaciones entre la empresaria y el futbolista, que reflejan el malestar de Icardi durante su estadía en Turquía. “Tengo novedades del Wandagate”, escribió, anticipando que se trataba de información sensible.

Mauro Icardi

Los mensajes expuestos muestran el descontento del jugador con la vida en Estambul. “Mauro está caliente por lo que contó Wanda Nara en Sálvese quien pueda. Que odia Turquía básicamente”, señaló la conductora. Cabe destacar que la artista, durante un móvil en Sálvese Quien Pueda (América), reveló que el delantero no estaba conforme con el país, y ahora los chats parecen confirmar esa versión. “Ella presentó las pruebas hace un año, cuando entregó el teléfono. Los chats están en la fiscalía. Donde él se queja de Turquía”, agregó la periodista, reforzando la veracidad de los documentos.

Entre los fragmentos difundidos por Yanina Latorre, se destacan frases contundentes de Mauro Icardi. “Y si tenés algún motivo o te contaron o lo que sea... en vez de romperme las p... agarrás, me lo decís y te cierro el o... Lástima que estoy en un país de mierda que ni a la esquina puedo salir”, escribió el deportista. En otro intercambio, expresó: “Yo no estoy feliz para nada, en un país de mierda donde decidiste venir vos. Y me dejaste clavado acá. Para hacerte la viva. Me hubieras dejado clavado en París”.

Chats de Wanda Nara y Mauro Icardi

En este contexto, la conductora de SQP acompañó las capturas con comentarios que aportan contexto. “Acá se queja de que lo dejó clavado en un país de m... donde ella había decidido ir. Ella ya estaba en Buenos Aires queriendo separarse y él en Turquía”, explicó. En otra historia, resumió la dinámica que siguen Wanda Nara y su expareja desde su separación: “Estos dos se viven denunciando cruzado. El cuento de nunca acabar”.

Yanina Latorre reveló un nuevo pedido de Mauro Icardi a la Justicia

Además de los chats, Yanina Latorre compartió información sobre un pedido reciente de Mauro Icardi a la Justicia argentina. Según relató, el futbolista solicitó autorización para viajar a Miami con una de sus hijas. “Mauro se quiere ir a Miami unos días con la nipona. Wanda no autorizó la salida del país de sus hijas con ellos. No confía en él. Igual están esperando la resolución del juez”, escribió en sus historias.

El pedido de Mauro Icardi

Por otro lado, la conductora comentó cómo avanza la situación del pago de la cuota alimentaria del jugador hacia Wanda Nara. “Están esperando la resolución del juez del pedido de Wanda, que le impida salir del país por deudor alimentario... pero me parece que esa resolución sale a favor de Mauro”, escribió. En paralelo, señaló que el delantero sigue sin firmar la extensión de su contrato con el Galatasaray y que su representante negocia mientras espera nuevas ofertas.

Momentos después, Yanina Latorre sumó más información sobre el último fallo de cámara en relación a la deuda de alimentos. “Tengo más info del fallo de cámara, sobre la deuda de alimentos. Le denegó a Mauro lo que pidió. La deuda la tiene que pagar y después discutir. Siguen vigentes los alimentos provisorios y no bajan la deuda”, explicó. De esta forma, la presentadora dejó en claro que la situación judicial entre Mauro Icardi y la modelo continúa siendo compleja y que las obligaciones económicas del jugador del Galatasaray se mantienen.

Wanda Nara

Las revelaciones de Yanina Latorre sobre los chats entre Wanda Nara y Mauro Icardi y los pedidos judiciales del futbolista aportan nuevas piezas a un conflicto que parece no tener fin. Los mensajes expuestos muestran el descontento del delantero con Turquía y reflejan las tensiones profundas que mantenían antes de su separación. Entre viajes frustrados, deudas de alimentos y negociaciones deportivas, su historia sigue sumando capítulos.

VDV