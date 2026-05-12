Yanina Latorre reveló el verdadero motivo de la separación de Pampita y Martín Pepa: "Es insoportable"

Luego de días de rumores, Pampita confirmó su separación de Martín Pepa. La pareja terminó su relación tras más de un año y medio de amor a distancia, debido a que el empresario está instalado en Estados Unidos y la modelo en la Argentina, y en primera instacia se especuló que este fue el motivo de la ruptura, ante la complicación de compaginación de agendas, pero fue Yanina Latorre quien desterró esta teoría contando qué habría pasado entre ellos.

Pampita y Martín Pepa: conflicto y separación

A mediados del 2025, Pampita y Martín Pepa decidieron darse un tiempo en su relación tras casi seis meses de romance. Pocos días estuvieron separados y apostaron nuevamente a su historia juntos, pero esto se volvió a repertir a finales de abril, cuando comenzaron los rumores de ruptura. A principios de mayo, la modelo confirmó la información, y esta vez pareciera ser una decisión definitiva, según lo informado por Yanina Latorre.

El lunes por la noche, en Sálvese quien pueda (América), Yanina Latorre puso fin al hermetismo que había respecto a la separación de Pampita y Martín Pepa. Latorre brindó información a la que habría accedido con el círculo íntimo de la expareja. “Pampita y él terminaron a los corchazos, ella lo torturó por teléfono y por mensajes", indicó la conductora.

Además, aseguró que la familia del empresario tomó con gran felicidad la ruptura porque habrían indicandp que "él se la sacó de encima", por lo que la separación habría sido celebrada. Respecto al momento de que la pareja puso fin a su relación, la conductora también accedio a información: “Pampita le mendigó por teléfono y él todo el tiempo con un rotundo no. Ella no aceptaba la separación". En este "pedido" por parte de la modelo habría sido mediante llamados, mensajes y audios.

Sin embargo, con esta versión se indicó que Pampita habría insultado al empresario ante la negativa de una reconociliación, y además le habría lanzado: “Te vas a arrepentir, no me dejes”. Por su parte, Yanina Latorre lanzó su apreciación personal sobre la modelo: “Ella es insoportable, le quemó la cabeza y él la dejó”.

Con esta versión de los hechos a la que accedió Yanina Latorre, se deja en evidencia que la decisión de la sepación la habría tomado Martín Pepa. Sin embargo, el silencio de Pampita sobre el tema deja un espacio libre de especulaciones, lo cierto es que la modelo decidió tratar con hermetismo esta etapa de su vida y solo se limitó a confirmar la ruptura.