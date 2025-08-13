Las figuras del espectáculo mostraron su apoyo a Julieta Prandi tras la sentencia contra Claudio Contardi

Julieta Prandi recibió en las últimas horas una muestra pública de respaldo por parte de destacadas figuras del espectáculo, tras conocerse la resolución judicial que involucra a Claudio Contardi. A través de sus redes sociales, varios colegas y referentes de la industria se manifestaron con mensajes de apoyo para la modelo en este delicado momento.

Tras conocerse la sentencia contra Claudio Contardi, varias figuras mostraron su apoyo a Julieta Prandi

En las últimas horas, se conoció la sentencia de la Justicia en el caso de Julieta Prandi contra su exmarido, Claudio Contardi, lo que despertó una ola de posteos de apoyo por parte de las figuras del espectáculo. En sus redes sociales, varios colegas de la modelo compartieron mensajes con palabras de afecto y aliento en medio de este momento clave.

En la mañana del 13 de agosto, el veredicto emitido por el tribunal de Zárate-Campana marcó un punto de inflexión en una causa que había captado la atención mediática. La resolución judicial fue recibida con palabras de apoyo y contención por parte de periodistas y referentes de la industria, quienes no dudaron en manifestar su apoyo.

Una de las primeras en pronunciarse fue Verónica Lozano, quien desde su cuenta de X (antes Twitter) comentó: “Contardi condenado a 19 años de prisión. Se hizo justicia”. Mientras que Yanina Latorre, con su característico estilo, compartió un mensaje directo y emotivo, deseando que la modelo encuentre cierta paz ante lo sucedido. “19 años de prisión para este mierd.. Ojala Julieta Prandi encuentre algo de paz", escribió, acompañado de un corazón.

Por su parte, Juariu, la reconocida periodista, también dedicó unas emotivas palabras por lo que significa el caso Julieta Prandi y la condena. "19 años de prisión para Contardi. Realmente inédito y esperanzador. Se hizo justicia", escribió.

En la misma línea, Ángel de Brito se sumó con información y un contundente mensaje para Julieta Prandi. “19 años de prisión para el exmarido de Julieta Prandi acusado de violencia de género y abuso sexual. Julieta llegó 25 minutos tarde al tribunal y no estuvo presente en la lectura del veredicto”, escribió con emojis de aplausos.

De esta manera, se evidenció una red de contención que trasciende lo profesional, donde tanto conductores como periodistas se expresaron, reconociendo el impacto del fallo y el recorrido personal de la actriz. En televisión, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich calificaron la decisión como “histórica” y “correcta”, en referencia a todo lo que sucedió durante el juicio.

Aunque no estuvo presente en la lectura del fallo, Julieta Prandi llegó minutos después acompañada por Emanuel Ortega, su pareja, quien la abrazó y la contuvo al sufrir una crisis nerviosa. “La Justicia me escuchó a mí y a la sociedad. Les agradezco de todo corazón en nombre de todas las víctimas de violencia de género”, comentó tras salir de tribunales.

Julieta Prandi y las figuras del espectáculo dejaron en claro que, ante situaciones complejas, el acompañamiento sincero puede marcar una diferencia. El respaldo público que recibió la actriz tras la condena de Claudio Contardi mostró una gran red de cuidado y protección que se extiende entre el respeto y la empatía.

