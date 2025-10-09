Yanina Latorre es una de las periodistas más seguidas y escuchadas por las redes sociales. Su humor y carisma la llevaron a tener una lista de seguidores que viven el día a día con ella, y la acompañan en todos los momentos. Sin embargo, ella le da un lugar especial a su familia, y siempre lo recalca en todas las entrevistas que tiene. En las últimas horas, se sinceró sobre la intimidad y admitió ser tan controladora que llegó hasta ciertos límites que sorprendieron a todos.

Yanina Latorre y su familia

¿Qué llegó a hacer Yanina Latorre con tal de controlar a su familia?

La dinámica familiar de los Latorre es conocida a nivel mediático, debido a la exposición que todos ellos llevan adelante. Tanto Diego como Yanina y Lola son trabajadores de los medios de comunicación, y no dudan en exponer algunas de las anécdotas de su vida, al igual que sus talentos para los programas de televisión o streaming. Es por eso que la conductora no duda en contar las intimidades de su hogar al momento de ir a diversas entrevistas.

En esta ocasión, visitó Otro Día Perdido (eltrece), donde sorprendió al contar lo mucho que le gustaba controlar sus gastos y los de su familia. "No soy de la bolucompra, soy de los zapatos, relojes y carteras. Pero te peleo hasta el centavo en el banco. Soy contadora", comenzó explicando. De esta manera, reveló que llegó hasta ver lo que compraba su esposo en el kiosko. "Igual lo pu*** a Diego cuando se compra pastillas en el kiosco. Le digo ‘¿para qué gastas en el kiosco?’. Me parece que es mejor gastar en una cartera que en unas pastillas", lanzó.

De esta manera, le preguntaron si también había llegado a controlar a sus hijos, y ella admitió haber revisado lugares de más o asustarlos para sacarles la verdad. “Manejo toda la economía y voy hasta el último lugar del debe y el haber. Yo hago contabilidad a mano de mi familia. Controlo todo. Soy de decirle a mis hijos: 'Che, discúlpame, ¿qué es esto?'", expresó la conductora. Además, reveló que llegó a revisarle los cajones a Dieguito, el menor, cuando aún era adolescente, para ver si encontraba preservativos.

Los usuarios quedaron sorprendidos con su sinceridad, y ella explicó que ya no lo hacía más. Por el contrario, esperaba ver a sus hijos independizados y viviendo cada uno en una casa propia o con sus parejas. Yanina Latorre es una de las periodistas más seguidas por las redes sociales, debido a su carisma y capacidad de encontrar la información precisa. Sin embargo, también tiene de las familias más unidas a los medios de comunicación, con los que comparte su pasión por la televisión argentina.

