El conjunto pijamero de Zaira Nara con el que marcó la tendencia en una alfombra internacional

Zaira Nara es una de las modelos internacionales más importantes de los últimos años. Su apuesta por la originalidad y capacidad de adaptarse a todas las temporadas y tendencias la volvieron una versátil celebridad, que persigue su amor por lo cómodo y sofisticado. En las últimas horas, viajó a París, acompañada de Juan Minujín y Damián Betular, para asistir a una importante pasarela, donde se fusiona la elegancia funcional con el estilo sporty. En este contexto, la modelo marcó la tendencia con un conjunto pijamero que se robó las miradas.

El conjunto pijamero con el que Zaira Nara marcó tendencia

El Fashion Week de París se robó las miradas de los expertos fashionistas con las nuevas temporadas de importantes marcas internacionales. Lacoste preparó su pasarela en la legendaria cancha Philippe Chatrier de Roland-Garros, apostando por una cápsula que marca la fusión entre lo atlético del deporte del tenis y el polo con lo de archivo elegante que maneja la marca en su historia. Zaira Nara fue una de las invitadas, y no dudó en ser parte del espectáculo, como observadora clave de las nuevas apuestas. Sin embargo, ella misma se robó los aplausos al mostrar un conjunto pijamero, digno de elegancia y originalidad.

Nara demostró su versatilidad al alejarse de su clásico cowgirl style, pero marcó la tendencia de los colores terrenales como preferidos en el otoño. El look pijamero era compuesto por una camisa suelta y short hasta la mitad de los muslos, de una tela parecida a la de seda, y con estampado de lunares que le daban un toque elegante. El mismo lo combinó con un tapado largo de doble forro, donde en el interior el color verde era oscuro y en el exterior se lucía un musgo. Finalmente, y para cerrar, optó por una mini bag de diseño tenista y el sock styling, de bota de taco con medias visibles.

Sock Styling: la originalidad de Zaira Nara en el Fashion Week

Durante sus días en París, Zaira Nara se arriesgo por el sock styling, la nueva tendencia de combinar medias visibles con mocasines, zapatillas o tacones. Si bien, en su mayoría, las celebridades optan por ocultar las medias, la modelo encontró la manera de lucirlas como parte del atuendo, sobre todo en una pasarela donde el estilo tenista y deportivo era el protagonista de la noche.

Para el Fashion Week, específicamente el evento creado por Lacoste, Zaira se volvió modelo de las nuevas tendencias de la marca y disfrutó de una tarde a pura moda e historia de René Lacoste. Tanto ella como otras invitadas, demostraron que los calcetines también pueden ser un accesorio clave del look, si así lo amerita. El total white en la parte inferior se impone como protagonista, haciendo que lo comfy y cotidiano se vuelva parte de la elegancia.

Los expertos fashionistas no tardaron en destacar los looks de Zaira Nara para el importante evento en París, y el conjunto pijamero marcó la tendencia otoñal de las prendas holgadas y los estampados arriesgados. La modelo volvió a coronarse como una influencia de importancia dentro de la industria internacional, como rostro de la nueva cápsula de Lacoste, en donde lo atlético y la sofisticación histórica se fusionan para una original apuesta fashionista.

