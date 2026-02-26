Zaira Nara marcó tendencia con su look minimalista chic

Tras regresar de Europa, Zaira Nara se muestra enfocada en la maternidad y en su agenda laboral. En esta ocasión, la top model compartió el conjunto relajado y sofisticado que eligió para una tarde al aire libre. El mismo combina básicos infalibles con los ítems de la temporada, lo que reafirmó su estilo minimalista chic.

Zaira Nara mostró cómo armar un look relajado y canchero con las prendas del momento

Zaira Nara demostró una vez más que no hace falta un estilismo recargado para lograr impacto. Con una propuesta simple, canchera y en sintonía con las tendencias actuales, la modelo compartió un outfit que combina básicos atemporales con guiños modernos. Mediante sus historias de Instagram, dejó ver su atuendo y se llevó todos los halagos por parte de sus miles de seguidores.

Tal como se puede ver, Zaira Nara se grabó posando frente a un espejo de cuerpo entero y mostró en detalle su look. El ambiente amplio y luminoso con una decoración neutra acompaña la impronta sofisticada de las prendas. Sin expresar nada en el posteo, la conductora dejó que su vestimenta hable por sí sola y lo logró.

Zaira Nara

Para esta oportunidad, Zaira Nara eligió un jean wide leg de tiro medio en lavado celeste clásico, de caída amplia y relajada. Esta silueta pisa fuerte esta temporada ya que que aporta comodidad sin perder elegancia. Para la parte superior, optó por una remera blanca cropped de algodón, uno de esos esenciales que funcionan como comodín en cualquier guardarropa.

Cuero y chocolate: la combinación perfecta para el otoño invierno

Por encima sumó una campera de cuero en tono chocolate, de corte recto y largo a la cintura, que le dio carácter y un aire ligeramente noventoso a la propuesta. El cuero en todas sus versiones es uno de los grandes protagonistas del otoño-invierno, y Zaira Nara lo sabe muy bien.

La modelo estuvo unos días en Europa observando las últimas tendencias que vendrán en los próximos meses al país. Por esta razón, no dudó en agregar a su look una chaqueta confeccionada en este material. Asimismo, el color chocolate no fue elegido al azar: se trata de una de las tonalidades favoritas de este 2026, que desplaza al negro clásico y ayuda a elevar cualquier outfit.

Su estilismo se completó con gafas de sol oscuras. Este accesorio le aportó un toque cool y misterioso a su look. Para volverlo más descontracturado, decidió llevar el cabello suelto, lacio y con raya al medio, reforzando la estética effortless que la caracteriza.

El resultado fue un outfit versátil, ideal tanto para el día y la noche, que confirma que el combo denim amplio, cuero y básicos neutros es una fórmula infalible. De esta manera, Zaira Nara marcó tendencia con su look minimalista chic y se llevó todas las miradas en la red social de Instagram.