Los usuarios de las redes sociales no dudan en tener a su celebridad favorita, al momento de elegir inspiración para las diferentes temporadas de la moda, y Zaira Nara es la más elegida por todos ellos. Su estilo sensual se fusiona con lo rústico y moderno, adoptando diferentes formas de lucir prendas ideales para cada temperatura. Sin embargo, y desde sus vacaciones de invierno en Italia, la modelo optó por mostrar sus favoritos de las bajas temperaturas, generando expectativas para la industria de la moda. En las últimas horas, volvió a marcar su emoción por la siguiente temporada y dejó en claro cuál será el abrigo más elegido por todos.

El abrigo de la temporada, según Zaira Nara

Zaira Nara adelantó cuál será el abrigo de la temporada: campera de corderito sintético y estilismo

Zaira Nara viajó a una temporada express del invierno europeo y volvió llena de nuevas ideas para imponer en la moda de la próxima temporada de la Argentina. Si bien recién se está por cerrar la época del verano y el sol, la modelo ya comenzó a marcar sus favoritos según la tendencia. Entre ellos, mostró los diferentes abrigos: tapados, camperas y chaquetas fueron de sus favoritos durante los días en la nieve. Sin embargo, regresó al país y optó por darle el lugar de la tendencia de la temporada, que fusiona el estilismo urbano con su búsqueda por lo rústico.

El abrigo de la temporada, según Zaira Nara

En un carrete de fotos, lució un look rústico y urbano que se destaca por su comodidad y actitud. Unos pantalones de jean baggy demostraban que era un atuendo comfy e iban en composé con la camisa celeste. Los botones de la misma solo se sujetaban en el pecho, permitiéndole movimiento a la prenda. Sin embargo, el más observado por todos fue un faux fur jacket, de estilo aviador. El mismo era de cuero mocha mousse y corderito crema, lo que le daba protección para el frío, sin perder el estilo.

El abrigo de la temporada, según Zaira Nara

Faux fur Jacket o Furry coat: el favorito de Zaira Nara para este invierno

El faux fur jacket de estilo aviador no fue el primer abrigo de esta índole que Zaira Nara eligió. Por el contrario, en su viaje por Italia, también demostró que los tapados largos de piel son los nuevos favoritos del invierno. Al igual que otras celebridades compañeras de ella, en un conjunto total white, llamó la atención por su furry coat, que le daba un toque elegante y sofisticado a un look cómodo y perfecto para la nieve.

De esta misma manera, también marcó como una de sus elecciones el tapado de pelo largo mocha mousse, para conjuntos más oscuros. A esta prenda amplia y confortable lo acompañó con un conjunto en gama marrón de hoodie con capucha y pantalón a tono, logrando un estilismo monocromático urbano pero cómodamente sofisticado.

Zaira Nara y el furry coat

Los usuarios de las redes sociales y expertos fashionistas no tardaron en destacar todos los posteos que Zaira Nara compartió, elogiando el próximo invierno, y dieron con el abrigo tendencia. La textura de peluche sintético fue el más elegido por la modelo en materia de tapados y camperas, y coincidió con varias elecciones que hicieron sus compañeras fashionistas. Nuevamente, Nara se consagró la reina de las tendencias, y demostró su gran ojo para la moda y para los futuros favoritos.

A.E