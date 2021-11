Zaira Nara habló sobre qué siente por su pareja luego de los rumores de separación, tras el Wandagate

Tras la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi luego del escándalo con la China Suárez (aunque ahora ya están reconciliados) comenzaron a surgir varios rumores de crisis entre Zaira y Jakob von Plessen. Todo porque al parecer él habría ayudado a al futbolista a encontrarse con la actriz. Ayer por la noche, la hermana de la mediática fue invitada a "No es tan Tarde", el programa de Germán Paoloski y habló de cómo está con su pareja.

Apenas se sentó en el estudio fue interrogada sobre por qué no se había casado aún y ella le respondió al conductor que estaba esperando que lo haga el primero (con Sabrina Garciarena, su pareja) lo que mostró la buena onda que había en el ambiente. “Nosotros no estamos casados con Jakob. Para mí, una vez que tenés hijos, chau; ¡no te casás más! No me parece hacerlo por los hijos. Si te casás, tiene que ser por la pareja, por el amor de la pareja, no porque ‘me lo pidió la nena’”.

Luego llegó la consulta de Germán al hueso: "Seguís enamorada como el primer día despuès de todo lo que pasó en las últimas semanas". Zaira no dudó: “Sí”. Y cerró, despejando cualquier duda sobre su presente sentimental: “Más que el primer día porque el primer día no me enamoré”. Todo sobre rieles.

Luego de que trascendiera la existencia de fuertes rumores de crisis entre Zaira Nara y su marido, Jacob Von Plessen por el escándalo de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, la pareja se volvió a mostrar junta. Esto llegó después de que Zaira posará sin alianza y un extremo silencio de parte de Jakob.

Este sábado junto a sus niños, Zaira y Jako le hizo frente a la supuesta crisis de la pareja y apostaron a pasar un día en familia, recorriendo las calles del barrio privado donde viven. Cabe recordar que tras la polémica del Wanda Gate, la conductora dejó de mostrarse con el padre de sus hijos en redes.

