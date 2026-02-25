Así comenzó la escuela Viggo, el hijo de Zaira Nara: la sorpresiva y tierna foto familiar

Zaira Nara dejó de lado sus compromisos laborales para estar presente en uno de los momentos más importantes en la vida de su hijo Viggo, que tuvo con su expareja Jakob Von Plessen. El niño comenzó la primaria y la presentadora estuvo a su lado acompañándolo en esta nueva etapa.

Zaira Nara compartió el primer día de clases de su hijo Viggo

Zaira Nara compartió con sus seguidores un momento muy especial: el primer día de clases de su hijo Viggo, fruto de su relación pasada con Jakob Von Plessen. El pequeño de 6 años comenzó primer grado y la modelo no dudó en retratar la emotiva jornada familiar. Mediante su cuenta de Instagram, donde reúne más de 8 millones de seguidores, la modelo compartió la emoción que sentía por esta una nueva etapa.

Con los sentimientos a flor de piel, Zaira Nara subió una fotografía de su hija Malaika sosteniendo un ramo personalizado con el nombre “Viggo” y escribió: “Mañana el más chiquito arranca primer grado”. Su posteo no pasó desapercibido y muchas mamás conectaron con ella ya que se encontraban en la misma situación. Acto seguido, la empresaria subió una imagen del gran día y le dedicó unas palabras a su hijo.

Así fue el primer día de clases de Viggo, el hijo de Zaira Nara

“Feliz primer día mi amor”, expresó completamente emocionada junto a la postal que mostraba a Viggo todavía en pijama, muy sonriente y desayunando un bowl con frutas. En la siguiente publicación, Zaira Nara lo mostró feliz y luciendo el uniforme de su colegio. Además, el niño posó en el living de su casa con la mochila lista y muy feliz para su mamá, quien no dudó en guardar para siempre este tierno recuerdo y subirlo a su red social.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen, juntos otra vez

Sin embargo, la imagen más llamativa fue la que se tomó Zaira Nara con sus dos hijos y su expareja Jakob Von Plessen en la puerta del instituto. La conductora y el empresario se mostraron sonrientes y abrazados, dejando en claro una vez más que, aún estando separados, siguen formando una maravillosa familia con sus pequeños en común.

La tierna foto familia de Zaira Nara junto a Jakob Von Plessen y sus hijos

En la fotografía, Viggo sostiene un enorme cono azul similar a los tradicionales regalos de inicio de clases, su hermana Malaika sonríe a su lado, Jakob Von Plessen mira a cámara y Zaira Nara observa con ternura a su hijo. Este instante cargado de complicidad y emoción estuvo acompañado de un sentido mensaje. “Te amamos chiquito”, escribió la top model.

Con este gesto, ella reafirmó el buen vínculo que mantiene con su expareja Jakob Von Plessen y que ambos priorizan el bienestar de sus hijos, acompañándolos juntos en momentos importantes. Así, entre nervios, ansiedad y mucha ternura, comenzó la escuela Viggo, el hijo de Zaira Nara y previo a entrar a clases fue protagonista de una sorpresiva y tierna foto familiar, que generó repercusiones en las redes sociales.