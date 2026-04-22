Zulemita Menem apostó a la combinación que es tendencia este otoño: jean wide leg + blusa de seda

Zulemita Menem disfrutó de una salida al shopping con un look en tendencia que impone la combinación favorita de esta época del año: pantalón de jean wide leg más blusa de seda. Este mezcla de tela y diseño potenció su outfit, y logró llevarse toda la atención en redes sociales.

Zulemita Menem apostó a la dupla favorita de la temporada

Zulemita Menem volvió a dar cátedra de estilo con un look relajado, sofisticado y completamente alineado con las tendencias de la temporada. La hija de Carlos Menem apostó por una combinación que pisa fuerte este otoño: jean wide leg y blusa de seda, un mix que equilibra lo casual con lo elegante.

El foco del outfit está en el jean de corte wide leg en tono claro. Este tipo de pantalón, de pierna ancha y caída recta, se convirtió en uno de los favoritos del otoño invierno por su comodidad y versatilidad. Además de estilizar la figura, aporta un aire moderno y relajado, ideal para looks urbanos con impronta chic. Zulemita Menem eligió un diseño de tiro alto que define la cintura y potencia la silueta, combinándolo con una prenda que eleva inmediatamente el conjunto: una blusa de seda en tono neutro, con acabado satinado.

Zulemita Menem

Este ítem posee el detalle de un nudo frontal que no solo suma dinamismo visual, sino que también marca la figura y le da un giro actual y canchero. Además de la dupla acertada, otro de los grandes aciertos del look de Zulemita Menem es la elección de colores. La paleta se mueve en tonos neutros, como blanco y marrón claro, que aportan elegancia y permiten que las texturas cobren protagonismo. Mientras el denim aporta estructura, la seda introduce fluidez y brillo, generando un contraste sofisticado.

Este juego de materiales es clave en las tendencias actuales, donde la combinación de telas opuestas crea outfits interesantes sin necesidad de sumar estampas o colores estridentes. Para completar el estilismo, Zulemita Menem incorporó accesorios que refuerzan la estética urbana: gafas de sol oversize con marco oscuro, un complemento infaltable que suma actitud, y una cartera haciendo juego.

Zulemita Menem

En cuanto al beauty look, la empresaria optó por un estilo natural, con el cabello suelto y lacio con raya al medio. El maquillaje, en tonos neutros, resalta la piel y mantiene la armonía general. Este tipo de look acompaña perfectamente la impronta minimalista del atuendo.

Pantalón de jean wide leg y blusa de seda: la tendencia que se consolida este 2026

La combinación de jean wide leg con blusas de seda se posiciona como una de las más elegidas del otoño ya que es versátil, elegante y adaptable tanto para el día como para la noche, dependiendo de los accesorios que se utilizan. Asimismo, permite jugar con contrastes de texturas, logrando un balance ideal entre comodidad y sofisticación. Es una fórmula que funciona tanto en looks urbanos y relajados como en propuestas más pulidas.

Zulemita Menem

De esta manera, Zulemita Menem apostó a la combinación que es tendencia este otoño: jean wide leg + blusa de seda. Con esta elección demuestra una vez más su capacidad para interpretar las tendencias y adaptarlas a su estilo personal, logrando un look moderno y sofisticado sin mucho esfuerzo.