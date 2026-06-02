Las mejores fotos de las vacaciones de Zuzu Coudeu en París

Zuzu Coudeu, referente de moda argentina que marca tendencia en las redes sociales, eligió París como destino predilecto para disfrutar de unos días de descanso. Hija de la ex modelo y empresaria Sol Acuña, la influencer demostró en cada paso que sabe construir su propio camino en la industria, heredando el buen gusto con una impronta fresca y moderna. A través de su cuenta de Instagram, documentó cada instante de su viaje, ofreciendo una mirada íntima y sofisticada sobre su estadía en la Ciudad de la Luz.

Zuzu Coudeu en París

El estilo parisino de Zuzu Coudeu

Durante su estadía en la capital francesa, la influencer deslumbró con sus looks que combinan la elegancia clásica con un toque contemporáneo y desenfadado. En sus recorridos por las calles parisinas, ella apostó por básicos de alta calidad que resaltan su impronta minimalista y moderna.

Zuzu Coudeu en París

Entre sus elecciones más destacadas, sobresalen los jeans de corte recto, las camisas blancas y accesorios que elevan cualquier conjunto básico. De esta manera, Zuzu Coudeu demostró que la clave del estilismo radica en la sencillez, permitiendo que la arquitectura urbana sea el telón de fondo perfecto para sus imágenes.

Las mejores fotos de Zuzu Coudeu por las calles parisinas

Zuzu Coudeu en París: su recorrido gastronómico y las postales soñadas

París es sinónimo de cultura culinaria y la modelo aprovechó cada oportunidad para visitar lugares tradicionales donde la cocina es la protagonista absoluta. Zuzu se deleitó con platos icónicos como el clásico tartar de carne, acompañado siempre por una selección de bebidas que completan la experiencia sibarita.

Zuzu Coudeu se deleitó con un tartar y papas fritas

Zuzu Coudeu compartió instantes donde el matcha se convirtió en su compañero ideal durante las caminatas de media tarde. Estos momentos de pausa en cafés con encanto reflejan su capacidad para integrar los hábitos locales en su propia rutina de viaje.

Por otra parte, la ciudad ofrece rincones que parecen extraídos de un cuento, y la influencer se encargó de capturar la esencia de estos sitios con una mirada artística. Desde la icónica silueta de la Torre Eiffel bajo el cielo despejado hasta los detalles arquitectónicos con mosaicos, Zuzu encontró la belleza en cada rincón.

Zuzu Coudeu visitó la Torre Eiffel

A través de estos posteos, Zuzu Coudeu logró conectar a sus seguidores con la magia atemporal de Francia, convirtiendo su travesía en una bitácora de viaje que trasciende la simple fotografía. Su paso por la capital francesa dejó en claro su habilidad para convertir la cotidianidad europea en una postal llena de elegancia y frescura.