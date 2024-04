El reconocido actor chileno, Gonzalo Valenzuela, se encuentra en el centro de la polémica tras recibir una grave denuncia por abuso sexual por parte de la periodista Karla Rocha.

La denuncia, efectuada por la comunicadora chilena a través de sus redes, detalla un presunto incidente ocurrido durante una fiesta en Santiago de Chile, donde Rocha asegura haber sido acosada y manoseada por el actor.

Según relata Rocha, durante la mencionada fiesta, que estaba marcada por el consumo de marihuana y alcohol, Valenzuela habría intentado seducirla y manosearla, a pesar de sus reiteradas negativas. La periodista describió la situación como angustiante y perturbadora, afirmando que se sintió profundamente incomoda y vulnerada por las acciones del actor.

El caso ha generado una ola de repercusiones tanto en Argentina como en Chile, donde se han analizado en profundidad tanto el perfil de la denunciante como el comportamiento y las posibles consecuencias legales para Gonzalo Valenzuela.

La denuncia pública hacia Gonzalo Valenzuela

En “Intrusos” dieron detalles del caso y hablaron con Mario Solís, reconocido periodista chileno, quien destacó que Karla Rocha proviene de un entorno familiar marcado por la tragedia, lo cual añade un contexto significativo a su testimonio. Además, resaltó que Rocha no busca obtener réditos económicos ni prensa con su denuncia, sino que simplemente busca justicia y visibilizar una situación que considera inaceptable.

"Nunca se había conocido una denuncia a Gonzalo Valenzuela", dijo el comunicador. En cuanto a los detalles del presunto abuso, Solís explicó que este habría tenido lugar el año pasado, después del festival de Viña del Mar, durante una fiesta donde Rocha y Valenzuela se conocieron.

"Lo normal sería es que haya un peritaje psicológico", agregó el periodista, quien también señaló que la denunciante mencionó la presencia de drogas y alcohol en el evento, lo cual habría contribuido al ambiente de vulnerabilidad en el que se desarrolló el incidente.

La palabra de Gonzalo Valenzuela tras la denuncia

En “Socios del espectáculo”, Rodrigo Lussich dio a conocer el testimonio de Valenzuela a la revista Velvet de Chile.

“El actor se refirió a una acusación en redes, por parte de una mujer, quien señaló que Valenzuela la habría acosado en una fiesta. ‘Eso está donde tiene que estar, que es en las manos de la Justicia’, dijo a la revista ‘Velvet’. ‘Ese es un tema que no toco porque me parece súper delicado’. Asimismo, agregó: ‘van a venir más denuncias así, porque hay gente muy mala, capaz de inventar cosas terribles. Yo estoy tranquilo porque nunca le he hecho el mal a nadie’”, leyó el conductor sobre la defensa de Gonzalo Valenzuela sobre este caso.

