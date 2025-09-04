Con escenas subidas de tono: la serie que hacen Matías Mayer y Yoyi Francella en Netflix

Netflix cuenta con una grilla de series y películas argentinas que enamoran a todos los espectadores y fanáticos de la plataforma. Muchas de ellas se vuelven de las más vistas o son novedades de la productora. Sin embargo, hay otras que cuentan con varias temporadas y vuelven a su auge, tras años de su estreno. Esto mismo ocurrió con la serie en la que participaron Matías Mayer y Yoyi Francella, que se volvieron protagonistas y de los actores más seguidos en redes sociales.

Matías Mayer, Yoyi Francella

Millenials: la serie de Matías Mayer y Yoyi Francella en Netflix

Por el año 2018, NET TV, Kuarzo Entertainment, entre otras productoras de renombre, fueron parte de un proyecto que tuvo su éxito durante las tres temporadas que se emitieron. Millenials fue estrenada en aquellos años, y se volvió el debut actoral de Yoyi Francella, junto a Matías Mayer. Los actores fueron parte del elenco protagónico de esta novela, que estuvo disponible al aire, y ahora es parte de la grilla de Netflix, volviendo a ser de las más vistas por los usuarios.

Millenials, la serie que hacen Matías Mayer y Yoyi Francella en Netflix

La trama sigue a un grupo de seis amigos millenials, que deciden emprender su propia compañía empresarial mediante la creación de una aplicación sobre comidas para los dispositivos tecnológicos. Entre enriedos románticos, complicaciones laborales y su búsqueda personal, cada uno de ellos va sobreviviendo a la edad y se enfrenta con diferentes situaciones a lo largo de todas las temporadas. Los protagonistas son Nicolás Riera, Laura Laprida, Juan Guilera, Yoyi Francella, Matías Mayer, Noelia Marzol, y Gastón Soffritti, que tuvo su incorporación definitiva en la última entrega.

Si bien la serie terminó de emitirse en el 2021, dejó grandes recuerdos en sus fanáticos, y por eso Netflix lo agregó a su grilla. Rápidamente, volvió a escalar y se convirtió en una de las más vistas por los usuarios. La novela se caracteriza por tener sus momentos cómicos y románticos, pero también sus dramas explosivos y sus escenas subidas de tono que sorprendieron a todos. La propia Yoyi admitió en varias entrevistas que esas fueron las primeras grabaciones de ella, y que así tuvo que empezar a forjar una confianza con Matías, que aún mantienen.

Matías Mayer, Yoyi Francella

Millenials se suma a la lista de series y películas que Netflix tiene para los usuarios, y los fanáticos de las producciones argentinas. En el Barro, El Eternauta, El Secreto de sus ojos son solo algunos de los nombres que resuenan entre el público nacional, y que llegó a la pantalla internacional. En este caso, 63 capítulos de 40 minutos cada uno propone una nueva visión sobre un grupo de jóvenes, y cómo es enfrentarse a la vida en la era del auge digital.

