Tiene 8 capítulos y es de época: la serie furor de Netflix para ver en un solo fin de semana

Netflix siempre tiene propuestas con diversas temáticas para que sus suscriptores puedan elegir libremente qué acorde a sus gustos. Recientemente, la plataforma de streaming agregó la mini serie llamada Las combatientes que tiene sólo 8 capítulos, una trama interesante y un ritmo ágil que la vuelven ideal para ver el fin de semana.

Las combatientes es una de las más recomendadas para ver en Netflix. Ambientada en Francia en 1914, la historia sigue a cuatro mujeres que deben enfrentar las consecuencias de la guerra en sus hogares.

Cada una de ellas tiene su propia historia: una es enfermera y tiene un pasado oculto, la segunda es cantante y apasionada por el arte, la tercera es una madre superiora que cuestiona sus propios principios y la cuarta, una mujer de clase alta que debe hacerse cargo de una empresa.

Esta producción francesa muestra cómo sus vidas se ven atravesadas por el conflicto bélico y cómo encuentran una forma de sobrevivir y reinventarse pese al dolor.

Este drama con personajes femeninos fuertes integra una fórmula que funciona bien en el universo Netflix como ocurrió con Las Chicas del Cable y Bridgerton.

Desde su incorporación al catálogo en 2022, la serie que tiene 8 capítulos comenzó a escalar posiciones y se convirtió en una de las historias más atractivas para quienes buscan relatos interesantes, breves y ágiles.

La ficción, además de una trama sólida, cuenta con una ambientación bien cuidada, escenas y elementos que la vuelven perfecta para un público adulto que busca viajar al pasado y conectar con este género de época.

Cada uno de sus episodios de la serie de Netflix duran casi una hora, los cuales permiten realizar una maratón durante el fin de semana o en esos días donde es imposible salir por el clima y se busca un contenido que combina drama, suspenso y emoción.

