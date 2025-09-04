La imperdible película de misterio de Netflix ideal para ver el fin de semana

Como todos los comienzos de mes, Netflix actualizó su repertorio de películas, series y documentales donde algunos ya alcanzaron tal nivel de popularidad al punto de colocarse en el top 5 de los más vistos en la plataforma de streaming. Este es el caso de Amsterdam, un film dirigido por David O. Russell.

La producción audiovisual parte de una historia real para luego apostar a la ficción y al misterio, donde se pretende cautivar a los espectadores a través del drama, el misterio y estelas de humor, mediante la participación estelar de Taylor Swift y Margot Robbie.

Amsterdam, película estrenada en Netflix | Netflix

Amsterdam, el éxito de Netflix: de qué trata

Netflix ofrece un amplio catálogo de producciones que le permite a los espectadores elegir entre los directores más emblemáticos y talentosos de la industria audiovisual. Estrenada en 2022, Amsterdam está ambientada en 1930 y cuenta la historia de tres amigos, una enfermera y dos militares, que se reencuentran luego de años sin verse quedando envueltos en un asesinato del cual son testigos y nada tienen que ver; una trama que cautiva poniendo en manifiesto la conspiración política que buscaba derrocar al presidente Franklin D. Roosevelt de Estados Unidos.

Este film le propone al público una mezcla de géneros como el thriller, el drama, la acción y el suspenso junto con escenas de reflexión, algunas musicales y hasta el humor negro. Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek y Anya Taylor-Joy, Robert De Niro, Chris Rock, Zoe Saldaña, Mike Myers, Rami Malek, Michael Shannon, Timothy Olyphant, Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts y Alessandro Nivola conforman un elenco lleno de carisma y talento -muchos de ellos emblemas del cine- que le dan vida a los personajes que conforman la historia. Con una duración de 2 horas 14 minutos, Amsterdam propone atravesar momentos de misterio, conspiración, caos, ironía y humanidad.

Robert de Niro en Amsterdam | Netflix

Amsterdam promete ser un fenómeno mundial, superando el caudal de reproducciones en cuestión de horas. A dos años de su estreno en los cines, Netflix aparece como opción para llegar a sus suscriptores a lo largo y ancho del mundo ofreciéndola como una de las películas ideales para ver este fin de semana.

NB