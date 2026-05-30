El Chino Darín y Ester Expósito llegan al cine con una nueva película: fecha de estreno y de qué trata

La carrera internacional de el Chino Darín sigue sumando proyectos de peso. A través de su cuenta de Instagram, el actor anunció que Dante, la nueva película que protagoniza junto a Ester Expósito, fue seleccionada para participar en la 25° edición del Festival de Tribeca, uno de los eventos cinematográficos más prestigiosos de Estados Unidos, fundado por Robert De Niro y reconocido por impulsar producciones independientes de todo el mundo. El film tendrá allí su estreno mundial y ya genera gran expectativa entre los amantes del género.

Dirigida y escrita por el cineasta español Hugo Ruiz, la película competirá dentro de la sección Escape from Tribeca, dedicada a historias de alto impacto, thrillers y propuestas de género que buscan sorprender al público. La producción también tiene un valor especial: será la única película íntegramente española seleccionada para estrenarse mundialmente en esta edición del festival.

Ester Expósito y el Chino Darín en Dante, su nueva película

De qué trata Dante, la nueva película del Chino Darín y Ester Expósito

La historia sigue a Eduardo, interpretado por el Chino Darín, un amable técnico de emergencias sanitarias que trabaja por las noches manejando una ambulancia. Lo que parece ser una guardia más cambia por completo cuando recibe una llamada para asistir a Mario, un hombre vinculado a una organización criminal que se encuentra gravemente herido.

Al llegar al lugar, Eduardo descubre que Mario está agonizando. Sin embargo, antes de morir, el hombre lo involucra en una situación tan peligrosa como inesperada. A partir de ese momento, el protagonista quedará atrapado en una carrera contrarreloj donde cada decisión podría costarle la vida.

Dante, la nueva película española de el Chino Darín

Según adelantó la producción, se trata de un thriller cargado de tensión, giros inesperados y dilemas morales que pondrán al límite al personaje interpretado por el Chino Darín. Por su parte, Ester Expósito encarna a Mak, una figura clave dentro de la trama cuyo vínculo con los acontecimientos será mucho más complejo de lo que aparenta.

Cuándo se estrena Dante

El estreno mundial de Dante está previsto para el próximo 7 de junio en el Festival de Tribeca, que se celebra anualmente en Nueva York y reúne algunas de las producciones más destacadas del cine independiente internacional. Además, se preveé que el film llegue a las salas argentinas el 6 de noviembre.

Protagonizada por el Chino Darín, Ester Expósito, Vicente Romero, Enrique Arce y con la participación especial de Asier Etxeandia, Dante marca el regreso de Hugo Ruiz al festival donde en 2023 fue distinguido como Mejor Director por Una noche con Adela, consolidándose como una de las apuestas más fuertes del thriller español actual.