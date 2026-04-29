Así diseñaron El Chino Darín y Úrsula Corberó la habitación perfecta para su bebé: cuna evolutiva, materiales orgánicos y colores claros

Para la llegada de su primer hijo, Dante, el Chino Darín y Úrsulo Corberó apostaron a crear un ambiente que tenga como eje transversal la comodidad, la funcionalidad y el diseño. Es por esta razón que, a través de las redes sociales de la actriz, se difundieron imágenes del cierto del bebé en el que se destaca una cuna evolutiva, materiales orgánicos y la presencia de colores claros que aportan amplitud y serenidad.

El cuarto de Dante, el bebé del Chino Darín y Úrsula Corberó

La llegada de un hijo suele transformar por completo el hogar, y en el caso de Chino Darín y Úrsula Corberó, esa transformación tomó forma en un espacio pensado hasta el último detalle. La pareja apostó por un cuarto que combina estética moderna con practicidad, priorizando la armonía visual y la seguridad del bebé. El resultado es un ambiente sereno, seguro, luminoso y funcional que refleja una tendencia cada vez más elegida por los papás: la decoración minimalista chic con materiales naturales.

Úrsula Corberó y Dante | Instagram

En una de las imágenes que la artista española publicó en su cuenta personal de Instagram se ve un cuarto que transmite una sensación de armonía y orden. Este espacio se destaca por el uso de una paleta de colores claros, donde predominan los tonos crema, beige y madera natural. Estos colores aportan amplitud y calma a la vez, ideal para el descanso tanto del bebé como de los adultos que lo acompañan en sus primeros meses.

Uno de los elementos principales es la cuna evolutiva de madera clara, diseñada para adaptarse al crecimiento del pequeño Dante. Este tipo de muebles, además de ser estéticamente atractivo e innovador, resulta una inversión práctica porque puede transformarse a medida que el niño crece. El diseño curvo y suave de la cuna aporta un estilo moderno y seguro, mientras que el colchón, las sábanas y la chichonera en color marfil van en línea a la colorimetría de la pieza.

Habitación de Dante, el hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó | Instagram

Cunas en lugares estratégicos en la mansión del Chino Darín y Úrsula Corberó

La iluminación natural cumple un papel clave en la habitación del bebé del Chino Darín y Úrsula Corberó. Los grandes ventanales cubiertos con cortinas traslúcidas permiten que la luz del día entre de forma suave, generando una sensación de calma. Esta elección está siendo muy utilizada por aquellos padres que priorizan la decoración del cuarto de sus hijos, evitando la sobreexposición a las luces artificiales y a la sobrecarga de lámparas.

Otro detalle que aporta tendencia y modernidad es la presencia de materiales orgánicos y textiles suaves ya sea en el uso de la alfombra, la ropa de la cunita y la tela de la cortina. Todo está pensado en composé. Incluso los elementos decorativos, como un móvil suspendido sobre la cuna, mantienen una estética simple y elegante, priorizando la funcionalidad. Por su parte, la organización y distribución del espacio también refleja un enfoque práctico.

Cabe destacar que, además de que el menor tiene su propia pieza, sus papás adaptaron cunas y catres a los distintos ambientes de su lujosa mansión en Barcelona. Así, el pequeño tiene sus lugares de descanso pensado tanto para sus necesidades como para las rutinas y las actividades de la pareja de actores. A modo de ejemplo, tanto en la sala de estar como en la habitación matrimonial, colocaron un ejemplar para la comodidad familiar.

Casa del Chino Darín y Úrsula Coprberó | Instagram

Con este diseño minimalista chic, Chino Darín y Úrsula Corberó priorizan la combinación de estilo, funcionalidad y materiales naturales como ejes fundamentales para el desarrollo de su bebé de casi tres meses. Así, el cuarto de Dante no solo se destaca por su belleza arquitectónica, sino también por su practicidad, marcando una tendencia que se basa en la colocación de objetos duraderos y adaptables al crecimiento de los niños.

NB