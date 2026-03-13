Escándalo internacional: el rumor sobre la infidelidad de Ester Expósito a Nicolás Furtado con Kylian Mbappé

Ester Expósito, Nicolás Furtado y Kylian Mbappé quedaron en el centro de un escándalo internacional, donde un rumor sobre una supuesta infidelidad comenzó a circular y generó gran repercusión. La versión apunta a un vínculo que habría surgido en un momento clave de la relación entre los actores.

Se rumorea que Ester Expósito le fue infiel a Nicolás Furtado con Kylian Mbappé

Ester Expósito, Nicolás Furtado y Kylian Mbappé protagonizan un escándalo internacional marcado por un rumor que involucra la vida sentimental de la actriz española. La información que trascendió desde Europa instaló una historia que conecta al futbolista francés con la pareja que conformaban los actores.

Ester Expósito y Nicolás Furtado

En los últimos días, se conoció que la artista habría empezado una relación cercana con el delantero del Real Madrid. Pero Juan Etchegoyen estuvo en contacto con el comunicador español Roberto Antolín para Radio Mitre, donde se conoció una nueva versión que desató un escándalo internacional.

Según contó el español, la relación entre Ester Expósito y Kylian Mbappé habría comenzado en un período en el que la actriz todavía estaba en pareja con Nicolás Furtado. “Atención a todos los portales porque lo que me han contado es terrible: la relación de Ester Expósito con Mbappé comienza cuando ella estaba saliendo con el actor Nicolás Furtado”, sostuvo.

De acuerdo con lo que circula en medios europeos, el vínculo entre el delantero y la artista habría comenzado a hablar entre 2021 y 2023, años en los que la actriz mantenía su vínculo con Furtado. Antolín fue más específico: “Ester y Kylian empiezan a hablar cuando ella estaba en pareja con Furtado. Incluso me dicen que llegaron a verse en ese momento”.

Los encuentros que confirmarían la infidelidad de Ester Expósito a Nicolás Furtado

Por su parte, Roberto Antolín agregó que los encuentros entre Ester Expósito y Kylian Mbappé se habrían dado sin que Nicolás Furtado lo supiera. “Ester se veía a espaldas de Furtado con Kylian Mbappé”, afirmó. Los medios europeos sostienen que este vínculo habría sido uno de los motivos que desencadenaron la ruptura.

Kylian Mbappé

“A mí me cuentan que incluso el detonante de la separación de Furtado y Ester fue esta relación que ella tenía con el futbolista francés”, explicó el comunicador español. También señaló que el actor uruguayo habría tenido sospechas sobre el vínculo entre la actriz y el jugador. “Furtado tenía dudas sobre lo que estaba pasando y eso complicó aún más la relación”, agregó.

La versión sobre la supuesta infidelidad de Ester Expósito a Nicolás Furtado con Kylian Mbappé continúa generando comentarios y especulaciones. Aunque ninguno de los protagonistas se pronunció públicamente sobre el tema, las declaraciones de Roberto Antolín instalaron el rumor en la agenda mediática internacional.

Ester Expósito

Ester Expósito, Nicolás Furtado y Kylian Mbappé quedaron vinculados a un escándalo internacional marcado por el rumor sobre una supuesta infidelidad que circula en medios europeos. La información difundida señala que el vínculo entre la actriz y el futbolista francés habría coincidido con la relación que mantenía con el actor uruguayo.

VDV