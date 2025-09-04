Florencia Peña, el Puma Goity y Verónica Llinás conquistan HBO Max con el nuevo estreno de una serie argentina

Una nueva producción argentina vuelve a adueñarse de las plataformas de streaming. Se trata de Psiconautas, la serie que marcó un estilo con su humor desopilante y personajes excéntricos, regresa remasterizada a HBO Max para conquistar a una nueva generación de espectadores. Con un elenco de lujo encabezado por Florencia Peña, Gabriel “Puma” Goity y Verónica Llinás, el estreno ya genera gran expectativa en las pantallas.

Desde el 11 de septiembre, los usuarios de la plataforma de streaming HBO Max podrán disfrutar de las dos temporadas completas de Psiconautas, mientras que TNT transmitirá la serie en formato clásico de televisión, con episodios semanales todos los viernes a las 22 horas a partir del 19 de septiembre.

Florencia Peña, el Puma Goity y Verónica Llinás en un elenco imperdible

La trauma de Psiconautas sigue la historia de Roberto, interpretado por Guillermo Toledo, un obrero español que, tras ser despedido en Sevilla, se muda a Buenos Aires y descubre el interés de los argentinos por la psicología. Así que junto a su socio Coco, decide hacerse pasar por psicólogo y coordinar una terapia de grupo con cinco pacientes que atraviesan diferentes problemas.

Es en ese espacio donde brillan las interpretaciones de Florencia Peña, el Puma Goity y Verónica Llinás, acompañados por Luis Ziembrowski, Julieta Zylberberg y Martín Piroyansky. Con una mezcla de humor costumbrista y situaciones absurdas, la serie transmitida en HBO Max muestra personajes entrañables que conectaron rápidamente con la audiencia en sus primeras emisiones, y que ahora regresan renovados en calidad de imagen y sonido.

Psiconautas fue creada por Navajo Films y dirigida por Carlos Ameglio y Lucas Vivo García Lagos. La serie ofrece una mirada satírica sobre la vida cotidiana y los vínculos humanos, con el sello del humor argentino. Su regreso en formato remasterizado no solo apela a la nostalgia de quienes ya la disfrutaron, sino que también busca conquistar a nuevas audiencias que consumen comedia nacional en plataformas digitales.

PSICONAUTAS

Con esta propuesta, HBO Max suma a su catálogo un contenido local de gran peso, mientras que TNT refuerza su programación con una serie que promete risas aseguradas cada semana. Psiconautas se instala así como una de las apuestas fuertes de septiembre, reivindicando el talento actoral argentino y el valor de la ficción local en el mercado internacional.