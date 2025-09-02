Miranda de la Serna, la hija actriz de Rodrigo de la Serna que arrasa en Netflix con esta película

Miranda de la Serna, hija de Rodrigo de la Serna, arrasa en Netflix con una película que la posiciona como una de las jóvenes actrices más prometedoras del cine argentino. Su participación en esta producción destaca por la sensibilidad con la que aborda un personaje clave dentro de una historia íntima y profunda.

La increíble película de Netflix en la que destaca Miranda de la Serna

Miranda de la Serna, hija de Rodrigo de la Serna y Érica Rivas, se consolida como una de las jóvenes promesas del cine argentino. A sus 24 años, forma parte del elenco de Elena Sabe, la película que llegó a Netflix en noviembre de 2023 y que rápidamente captó la atención del público por su sensibilidad, su narrativa íntima y su enfoque sobre los vínculos familiares.

Miranda de la Serna

Basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro, esta producción fue dirigida por Anahí Berneri y producida por Haddock Films. La historia gira en torno a Elena, una mujer mayor que padece párkinson y que, tras la muerte repentina de su hija Rita, decide iniciar una investigación personal para entender qué ocurrió.

A lo largo de la película se abordan tramas entre el presente y los recuerdos, con una estructura que alterna momentos de introspección y escenas que reconstruyen el vínculo madre-hija. Miranda de la Serna interpreta a Rita en su etapa adolescente, mientras que su madre, Érica Rivas, encarna a la misma Rita en la adultez. Esta decisión artística permite explorar el personaje desde distintas perspectivas.

Miranda de la Serna

La participación de la joven de 24 años en esta producción se destaca por la naturalidad con la que aborda un rol complejo, en una historia que exige precisión emocional y coherencia narrativa. Según se conoció, este film fue estrenado oficialmente en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y luego lanzado en Netflix, donde recibió elogios por su tratamiento visual, su ritmo pausado y su enfoque sobre la maternidad, la enfermedad y la memoria.

Para Miranda de la Serna, Elena Sabe representa un paso firme en una carrera que comenzó desde muy joven. Su formación artística incluye estudios con Nora Moseinco y Gaby Ferrero, y su recorrido profesional la llevó a participar en películas como Errante corazón, Bruja y Amor urgente, además de la serie internacional Now and Then, producida por Apple TV+. A su vez, su recorrido también tiene paso por el teatro, donde se destacó en Bodas de sangre, dirigida por Vivi Tellas.

De esta forma, la actriz construye su camino con identidad propia, siguiendo el camino de sus padres. En distintas entrevistas señaló que su vocación por la actuación no responde a una herencia directa, sino a una búsqueda personal que combina sensibilidad, compromiso y formación. Su participación en Elena Sabe refuerza esa mirada; es un proyecto que le permite trabajar junto a figuras reconocidas, pero también aportar su estilo y su interpretación.

Miranda de la Serna y Érica Rivas

Miranda de la Serna, hija de Rodrigo de la Serna y Érica Rivas, continúa afianzando su camino en la actuación con proyectos que reflejan su compromiso y formación. Su participación en Elena Sabe, la película que arrasa en Netflix, confirma su lugar dentro de una generación de intérpretes que aportan frescura y solidez al cine argentino.

VDV