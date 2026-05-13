Gastón Pauls, Matías Mayer, Gustavo Garzón y Violeta Narvay arrasan en Prime Video con una exitosa serie argentina-uruguaya

Las plataformas de streaming continúan apostando cada vez más fuerte por producciones latinoamericanas capaces de competir a nivel internacional. Y dentro de ese fenómeno, una de las series que más repercusión logró en los últimos tiempos fue Barrabrava, protagonizada por Gastón Pauls, Matías Mayer, Gustavo Garzón y Violeta Narvay.

Barrabrava

La ficción logró posicionarse como una de las producciones más exitosas de Prime Video en la región gracias a una narrativa que se aleja de la mirada romántica sobre el fútbol para meterse de lleno en el costado más oscuro de las barras bravas, la violencia y las relaciones familiares atravesadas por el poder.

De qué trata Barrabrava

La historia sigue a César, interpretado por Gastón Pauls, y a su hermano menor “Polaco”, personaje de Matías Mayer, quienes forman parte de la barra brava del ficticio Club Atlético Libertad del Puerto, liderada por “El Tío”, el personaje de Gustavo Garzón. Todo cambia cuando una feroz interna dentro de la hinchada termina expulsando a ambos hermanos del grupo.

A partir de ese momento, los protagonistas quedan atrapados en una guerra cada vez más violenta donde deberán enfrentarse no solamente a la barra, sino también a sus propios vínculos familiares y emocionales. Uno de los aspectos que más destacó la crítica especializada fue justamente la capacidad de la serie para usar el fútbol apenas como contexto y profundizar en conflictos mucho más universales. Además, la participación de Violeta Narvay en Barrabrava aporta una mirada distinta dentro de un universo predominantemente masculino, sumando tensión emocional y nuevos matices a la trama.

Cuando se estrena la segunda temporada de Barrabrava

Tras el enorme éxito de la primera entrega, Prime Video decidió apostar rápidamente por una continuación que promete elevar todavía más el nivel de tensión y violencia dentro de la historia. En esta nueva etapa, el foco estará puesto en el ascenso de “Polaco”, quien ahora queda al mando de la barra brava del club. Sin embargo, el poder llega acompañado de un fuerte desgaste emocional y de un conflicto cada vez más profundo con César, el personaje de Gastón Pauls.

Barrabrava

Con Gastón Pauls, Matías Mayer, Gustavo Garzón y Violeta Narvay nuevamente como grandes protagonistas, la segunda temporada de Barrabrava llegará oficialmente a Prime Video el próximo 22 de mayo de 2026, consolidando a la serie como una de las apuestas más fuertes de la plataforma en América Latina.