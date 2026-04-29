El cambio de rumbo de Tamara, la hija de Gustavo Garzón, que se retiró de la actuación por la causa de su vida

Durante muchos años, Tamara, la hija de Gustavo Garzón, fue una de las actrices más destacadas del teatro. La joven, quien heredó la pasión por la actuación de su padre, decidió dejar atrás su carrera para hacer un cambio radical en su vida. Así lo contó esta mañana en Puro Show (Eltrece), donde brindó todos los detalles de lo que la inspiró a enfocarse en un nuevo propósito.

Tamara, la hija de Gustavo Garzón, un camino hacia la inclusión

Para muchos, la pandemia de 2020 significó un parate obligatorio para millones de personas. Sobre todo, en aquellas que venían del palo de la actuación. Este es el caso de Tamara, la hija de Gustavo Garzón, quien encontró en el aislamiento preventivo un espacio donde replantearse los objetivos de su vida y sus aspiraciones profesionales. Así, dejó atrás sus apariciones sobre los escenarios y, cuando todo volvió a la normalidad, abrió su propia escuela de teatro destinada a personas con discapacidad.

Tamara Garzón | Captura de pantalla de Eltrece

Este proyecto estuvo fuertemente ligado a su entorno familiar, debido a que sus hermanos mellizos tienen Síndrome de Down. En ellos, la artista encontró una fuente de inspiración ya que llegó a la conclusión de que se necesitaban espacios de expresión que trabajen específicamente con discapacidad. “Pasé de ser esa actriz que ustedes me recordaron que yo era, porque ya hace bastantes años que no ejerzo, a armar mi escuela de teatro musical y comedia musical para personas con discapacidad. Hoy en día es mi vida, que está en un punto gracias a mis hermanos, que yo nací y ellos estaban ahí”, comenzó diciendo la hija del célebre dramaturgo. “Yo me crié al lado de los melli como hermana y también un poco como acompañándolos, les enseñaba mucho y aprendí mucho a comunicarme con ellos, a entenderlos y eso es lo que hace que yo hoy también pueda trabajar con esta población. Es algo que no te lo enseña nadie”, agregó.

Tamara Garzón y sus hermanos mellizos | Instagram

Tamara Garzón habló de su objetivo como directora de teatro

Tamara Garzón decidió hacer un aporte social para contrarrestar con algunas demandas por parte de la comunidad, según ella misma explicó. “Hay un tema de integración que todavía no está resuelto en nuestra sociedad respecto a la independencia de los chicos con síndrome de Down”, agregó.

Finalmente, habló de sus objetivos laborales y de la misión que persigue su espacio artístico. “Mi trabajo es no infantilizar la discapacidad", explicó. En este sentido, hizo hincapié en las cualidades que reunió para realzar este proyecto que se convirtió en su forma de vida: “Los que somos hermanos tenemos una sabiduría al respecto que yo la mezclé con mi sabiduría del baile, la música y del teatro”. Además, destacó que su objetivo principal es fomentar la "autonomía, el respeto y las oportunidades reales para que cada persona pueda desarrollar su talento y su identidad artística".

De esta manera, el cambio de rumbo en la vida de Tamara Garzón no solo marcó un nuevo camino profesional, sino también un compromiso profundo con la inclusión y la igualdad de oportunidades. Su proyecto refleja cómo el arte puede convertirse en una herramienta poderosa para generar espacios de expresión, aprendizaje y crecimiento, promoviendo una mirada más consciente y respetuosa hacia las personas con discapacidad. “Tengo esta vida maravillosa y soy feliz”, concluyó.

NB