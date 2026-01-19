Gastón Pauls al cumplir 54 años: “Marcas en el alma. Cicatrices en la mirada”

Gastón Pauls cumplió 54 años y eligió celebrarlo con un texto íntimo, escrito sin correcciones ni solemnidad, en el que puso en palabras el recorrido personal que viene transitando desde hace años. En una publicación de Instagram, el actor compartió una reflexión directa, atravesada por la memoria, las pérdidas, los aprendizajes y una forma muy concreta de entender lo que hoy significa estar vivo. “Marcas en el alma. Cicatrices en la mirada”, escribió, como punto de partida.

Lejos de un mensaje festivo tradicional, Pauls habló de procesos, de lo que se construye y se vuelve a construir, y de lo que se deja atrás para poder avanzar. Ese texto, que acompañó con una serie de fotos junto a amigos, compañeros de trabajo y familiares, también incluyó una confesión personal: volver a sonreír no fue inmediato y requirió soltar miedos, prejuicios y una autoestima golpeada. No lo expresó desde el dramatismo, sino desde la experiencia de quien sabe que los cambios profundos no ocurren de un día para el otro.

En camarines y abrazos, el actor posa junto a compañeros de trabajo, en una postal de equipo y afecto fuera de escena.

En su texto aparecen emociones que no intenta suavizar: la melancolía que lo acompaña desde siempre, el impacto que le genera el sufrimiento ajeno, el deseo persistente de un mundo más justo. Pero también están los gestos concretos, cotidianos, que sostienen ese presente: jugar con sus hijos, verlos crecer, viajar con ellos, compartir tiempo real, sin distracciones ni filtros.

Gastón Pauls y una forma de estar en el mundo

Pauls no habla de felicidad como un estado permanente, sino como una suma de momentos. Sentir el viento en la cara, pisar el barro, tirarse a la pileta, mirar la lluvia caer. Acciones simples que, en su relato, tienen el mismo peso que los grandes acontecimientos. Para él, vivir pasa por estar disponible para esas experiencias mínimas que, juntas, construyen sentido.

También le da un lugar central a los vínculos: recibir gente en su casa, reencontrarse con amigos de siempre, animarse a conocer nuevos, despedir a quienes ya no están. En ese recorrido, el agradecimiento aparece sin tono solemne, casi como una necesidad. A sus padres, hermanos, amigos, y también a personas que no conoce pero que lo acompañan desde el otro lado de la pantalla.

Entre la introspección y el disfrute compartido, el actor combina momentos de reflexión con fotos de escapadas junto a amigos.

Gastón Pauls y el mensaje que no deja de repetir

Como en otras oportunidades, el actor volvió a incluir un mensaje directo sobre la salud mental. Le habló a quienes están atravesando situaciones de consumo o padecimientos emocionales y los invitó a pedir ayuda. No como consigna, sino como parte de una experiencia que él mismo conoce de cerca y que forma parte de su historia pública y personal.

El cierre de su publicación fue simple: “Solo por hoy”. Una frase que resume su forma actual de pararse frente a la vida, sin proyecciones grandilocuentes, con foco en el presente y en las decisiones diarias. A los 54, Gastón Pauls no celebró un número, sino la continuidad de un camino que eligió recorrer con conciencia, vínculo y responsabilidad afectiva con los demás y consigo mismo.