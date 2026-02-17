Joaquín Furriel y Griselda Siciliani arransan en Netflix con un oscuro thriller ideal para ver un feriado

Netflix cuenta con una amplio catálogo, en el que la audiencia tiene diversas opciones para elegir qué tipo de producción disfrutar. Desde historias de amor, drama, cómedia y terrior, las alternativas con muchas y entra las más elegidas se encuentra una película nacional que mantiene en vilo al espectador, debido a su atrapante historia, contextualizada en una de las tragedias que sucedieron en la Argentina. Joaquín Furriel, Griselda Siciliani, El Puma Goity y Lali González protagonizan este fil, ideal para disfrutar en un feriado.

Joaquín Furriel y Griselda Siciliani en un éxito en Netflix: Descansar en paz

Dirigida por Sebastián Borensztein y basada en la novela de Martín Baintrub, Descansar en paz fue estrenada en Netflix en 2024. Se trata de un film dramático con thriller psicológico, que tiene como eje central una de las grandes tragedias nacionales como fue el atentado de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994. A partir de este suceso, se narra la historia de una familia que parecía tenerlo todo. Con un elenco destacado con Joaquín Furriel, Griselda Siciliani, El Puma Goity y Lali González, la producción se llevó todos los aplausos.

La historia sigue a Sergio Dayán, un empresario PYME que se ve acorralado por la deudas sin poder pagarle los sueldos a los trabajadores de su fábrica. Pero intenta ocultarle esta situación a su esposa, Estela. Sin embargo, la situación se complica a cada momento: debe también la cuota de la escuela de sus dos hijos y recibe presiones de un prestamista.

La desesperación del hombre se intesifica a cada momento, luego de recibir amenazas de muerte hacia su familia. Sergio se siente presionado para buscar una solución y pide al prestamista una prorroga, pero no tiene la respuesta que necesita. Fue el 18 de julio que su destino cambió cuando estaba en las inmediaciones de la AMIA al momento que sufrió un atentado, ante el shock de la situación, el hombre tomó una decisión para ponerle fin a su calvario económico.

Desde ese momento, por largos años, vivió en las sombras, convirtiéndose en un hombre sombrio, lejos de la vida familiar que amaba. Pero otro click hace su vida y toma otra decisión que vuelve a cambiar sus días y la de su esposa e hijos. Se encuentra con un presente que no imaginó. Descansar en paz lleva al espectador a pensar y analizar las decisiones que se toman en momentos de desesperación.

Joaquín Furriel, Griselda Siciliani, El Puma Goity y Lali González deslumbran con sus papeles, en una historia que tiene diversos momentos de tensión pero también de reflexión. Descansar en paz está disponible en Netflix y miles de personas ya la disfrutaron.