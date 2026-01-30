Netflix tiene un amplio catálogo de contenidos que se adapta a las necesidades de la audiencia. Desde documentales hasta grandes historias de amor se pueden encontrar en la plataforma; además, su actualización es constante y pone en eje diversas historias para disfrutar de un momento de relax. Y muchas de ellas se convierten en el tema mundial de interés, como el caso de la serie que recientemente se estrenó, siendo un éxito indiscutible.

Él y ella propone una historia atrapante que se resuelve en 6 capítulos, con diversos giros, siendo una de las tramas más discutidas en relación al relato y las grandes actuaciones.

De qué trata Él y ella

Estrenada el pasado 8 de enero en Netflix, la serie propone una atrapante historia que se resuelve en 6 capítulos, un aspecto más que relevante al ser un contenido ideal para maratonear en poco tiempo. Durante tres semanas consecutivas se mantuvo en el número uno mundial, con más de 66 millones de visualizaciones, siendo un verdadero éxito.

La historia está basada en la novela de Alice Feeney, en la que la búsqueda de la verdad es el eje de la trama. “Una historia deliciosa y detallada que pone de relieve la venganza, la rabia femenina y el engaño: se filtra en tu psique, cambiando todo lo que creías saber”, describen en la plataforma sobre la ficción protagonizada por Tessa Thompson y Jon Bernthal.

La serie sigue la historia de Anna Andrews y Jack Harper, que atraviesan una distancia en su matrimonio. Pero esto se agudiza cuando lo personal y laboral se entrelazan al momento que ocurre un asesinato en su pueblo y ambos se convierten en sospechosos.

Anna como periodista, se involucra en conocer detalles de lo ocurrido, mientras que Jack, como detective, hace lo mismo desde su labor. La narración muestra las dos caras de la búsqueda de la verdad, dejando en evidencia engaños y verdades ocultas, poniendo a ambos bajo sospecha. La incertidumbre surge en el espectador una atrapante reacción, uno de los aspectos que convirtió a esta producción en un éxito.

La competencia por encontrar la verdad, deja abiertas diversas puertas que llevan a conocer secretos enterrados en una pequeña población. Él y ella es la serie del momento de Netflix, siendo uno de los contenidos más elegidos por la audiencia a nivel mundial.