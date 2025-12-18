La película que arrasa en Netflix al mostrar cómo el uso de la tecnología con ingenio tiene gran poder

Netflix posee un amplio catálogo de series y películas para todos los gustos. Una de las más vistas recientemente se basa en cómo la tecnología ocupa un rol importante en la sociedad y brinda herramientas, incluso para ayudar en un caso policial. Una producción que atrapa, entretiene y pone el foco en las pantallas.

El thriller moderno de suspenso que está en Netflix y es imperdible

Desconectada es el título de la película que llegó a Netflix y ya se ubica entre las más vistas por los suscriptores a nivel mundial. Si bien los thriller están de moda y cada vez son más las producciones que apuestan a este género, este largometraje hace hincapié en la tecnología y está narrada de una particular forma que la vuelve más interesante.

Dirigido por Nicholas D. Johnson y Will Merrick, y con guion de Sev Ohanian, Desconectada trata sobre una desesperada búsqueda que inicia una adolescente llamada June que es experta en el mundo digital al notar que su madre y su nuevo novio no regresan de su viaje a Colombia. Cuando la joven va a buscarlos al aeropuerto, ninguno aparece y pide ayuda, pero además inicia su propia investigación mediante Internet.

Desconectada, la película que arrasa en Netflix

Así comienza una búsqueda contrarreloj con tono de misterio y suspenso que cautiva más cada minuto, será por eso que rápidamente se volvió una de las películas más elegidas de la plataforma. La protagonista de Desconectada es Storm Reid, quien interpreta a la joven June Allen. La actriz estadounidense de 22 años nació en Atlanta y saltó a la fama con su papel de Meg Murry en la película A Wrinkle in Time (2018), y de Gia en la serie Euphoria.

El resto de los artistas que completan el reparto de esta producción son: Ava Zaria Lee, Joaquim de Almeida, Ken Leung, Nia Long, Amy Landecker y Megan Suri. Cabe mencionar que toda la trama se construye a partir de la búsqueda del personaje principal con herramientas en línea que la tecnología actual permite. Este recurso para quienes no lo hayan visto hasta el momento es el que más se disfruta a lo largo de las casi dos horas que dura el film. Asimismo, Desconectada cuenta con algunos giros que le aportan ritmo, sostienen el interés y suman inesperados efectos sorpresas.

Sin dudas, es perfecta para los adolescentes fanáticos de la tecnología que buscan un thriller adaptado a los tiempos que corren. De esta manera, Desconectada es la película que arrasa en Netflix al mostrar cómo el uso de la tecnología con ingenio tiene gran poder y puede ayudar a iniciar una búsqueda desesperada.

Cien años de soledad 2 llega a Netflix: fecha de estreno y todo lo que se sabe

Cien años de soledad es la serie de Netflix, basada en la icónica saga de Gabriel García Márquez. La primera temporada comienza con una historia llena de amor, drama, guerra y una maldición familiar que los acechará durante varias generaciones. Esta entrega se estrenó en diciembre del 2024, y ocupó el Top 10 de más vistas en varios países del mundo. Es por eso que, en medio de la emoción, la plataforma de la N roja decidió anunciar la segunda temporada.

Cien años de soledad 2 llega a Netflix

Con la dirección de Laura Mora y Carlos Moreno, la segunda entrega llegará en agosto del 2026, y la portada promete aún más drama que la anterior. Esta vez, y tras el armisticio y la firma del tratado de Neerlandia, la paz no llegará a Macondo, y los tiempos más oscuros comienzan a sentirse entre nuestros personajes. La maldición de Úrsula Iguarán se cumplirá, ya que las estirpes condenadas a cien años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra.

La primera parte de Cien años de soledad ocupó el tercer lugar del top 10 global de series de habla no inglesa de Netflix y alcanzó el primer puesto en el ranking de México y otros países. La historia, que sigue a la familia Buendía a lo largo de siete generaciones en el pueblo ficticio de Macondo, recibió halagos de la academia como de los fanáticos de la novela, poniéndola al auge de diversos comentarios y críticas a su alrededor.