Nancy Dupláa y Carla Peterson presentaron “El tiempo de las Moscas”, la nueva serie argentina de Netflix: fecha de estreno y de qué trata

Finalmente llegó el día. Tras más de un año desde su anuncio, se pudo conocer el primer tráiler oficial de “El tiempo de las moscas”, la nueva serie argentina que llegará a Netflix y será protagonizada por Nancy Dupláa y Carla Peterson. Además, como si eso no fuese suficiente, se confirmó la fecha de estreno, que será mucho antes de lo que se podría esperar, el próximo 1° de enero.

El primer trailer de El tiempo de las moscas

Casi sin ningún preámbulo, Netflix presentó el primer tráiler de “El tiempo de las moscas”, la nueva serie protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa. La serie se había anunciado en 2023, para recién volver a tener noticias de ella en octubre del 2024, con el anuncio del comienzo del rodaje.

El Tiempo de las moscas, la nueva serie de Nancy Dupláa y Carla Peterson / Netflix

De entrada, la expectativa generada alrededor de esta nueva serie era mucha. No solo por la dupla protagónica, amada por muchísimos argentinos y protagonista de algunos de los éxitos más rutilantes del país. Sino también porque prometía adaptar dos novelas de Claudia Piñeiro (Tuya y El tiempo de las moscas) y llegaba de la mano de Ana Katz y Benjamin Naishtat. Es por eso, que se esperaba con muchas ansias por una fecha de estreno, más no sea tentativa.

Esa espera finalmente llegó a su fin este viernes 5 de diciembre. A través de su cuenta de Instagram, Netflix presentó el primer tráiler de la serie y definió su fecha de estreno para el próximo 1° de enero.

De qué trata El tiempo de las moscas, la nueva serie de Carla Peterson y Nancy Dupláa

El Tiempo de las moscas cuenta la historia de Inés y La Manca, dos mujeres que se hicieron amigas dentro de la cárcel. Una vez fuera, los errores del pasado y los miedos del futuro, las llevan a tomar una decisión drástica, que derivará en que deban convertirse en detectives de su propia vida, con mucha valentía, pero también mucha torpeza.

Además de las mencionadas Carla Peterson y Nancy Dupláa, la serie cuenta con un gran elenco, repleto de nombres importantes. Valeria Lois, Osqui Guzmán, Jimena Anganuzzi, Diego Velázquez, Carlos Belloso y Julia Dorto, son algunos de los que se pueden ver..

Nancy Dupláa y Carla Peterson como Inés y La manca /Netflix.

El tiempo de las moscas promete ser una de las grandes series del 2026. Protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa, con la dirección de Ana Katz y Benjamín Naishtat, tiene todos los condimentos para arraasr en la pantalla de Netflix y transformarse en un nuevo éxito de la televisión argentina.