Envidiosa 4 llega a Netflix: cuándo se podrá ver y todo lo que se sabe sobre la nueva temporada

El fenómeno Envidiosa continúa marcando récords desde su debut en Netflix en 2024. La historia de Vicky, interpretada por Griselda Siciliani, logró escalar posiciones en la plataforma hasta convertirse en la ficción argentina más vista en varios países. Entre millones de reproducciones y un final inesperado, los seguidores de la mítica serie esperaban con ansias el anuncio de una siguiente temporada.

Griselda Siciliani en Envidiosa

En una entrevista en Ángel Responde, Griselda Siciliani confirmó que la cuarta temporada es real, está completamente terminada y será el cierre definitivo de la historia. Aunque Netflix aún no anunció la fecha de estreno, la actriz dio algunas pistas sobre el futuro de la serie y encendió la expectativa de los fanáticos.

De qué trata Envidiosa

A lo largo de sus tres temporadas, Envidiosa acompañó la evolución emocional de Vicky, interpretada por Griselda Siciliani, mientras enfrentaba mandatos sociales, rupturas, nuevos amores y profundas inseguridades. La primera temporada abordó su crisis tras terminar una relación de diez años y su desesperado intento por casarse antes de los 40, impulsada por la envidia que siente cuando sus amigas avanzan antes que ella.

Griselda Siciliani y Esteban Lamothe en Envidiosa

La segunda parte profundizó su dilema sentimental entre Daniel, su exnovio de toda la vida, y Matías, -interpretado por Esteban Lamothe-, un romance más fresco y espontáneo. Ya en la tercera temporada, Vicky debió lidiar con presiones vinculadas a la maternidad, la estabilidad profesional y la madurez emocional, en medio de una relación con Matías atravesada por celos, deseos y dudas.

El anuncio de la cuarta temporada de Envidiosa

Durante su entrevista con Ángel de Brito, Griselda Siciliani confirmó: “Hay cuarta y última temporada de Envidiosa”. También reveló: “Ya está hecha, ya terminamos de hacer Envidiosa, será la cuarta y fin”. Aun así, aclaró que no tiene información sobre la fecha exacta de estreno: “No se sabe cuándo sale al aire”. Lo que sí aseguró es que el final será potente y totalmente satisfactorio para los fans: “Cierra espectacular”.

Hasta ahora, lo que se sabe es que Envidiosa 4 llegará a Netflix en algún momento de 2026. Sin embargo, la propia dinámica de estrenos de la serie permite proyectar un rango temporal bastante concreto. Las entregas anteriores se lanzaron con intervalos de entre cinco y nueve meses entre sí, con debuts en septiembre de 2024, febrero de 2025 y noviembre de 2025, un ritmo sostenido que la plataforma mantuvo incluso con su creciente popularidad.

Teniendo en cuenta ese patrón y que la cuarta temporada ya está completamente finalizada, todo indica que el lanzamiento podría ubicarse entre marzo y abril de 2026, una ventana que coincide con los tiempos históricos de la serie protagonizada por Griselda Siciliani y Esteban Lamothe y que logró atrapar a miles de usuarios en de la plataforma de Netflix.