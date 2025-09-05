Rodrigo de la Serna protagoniza la miniserie que promete conquistar Disney+

El regreso de “Los sin nombre” en formato de miniserie busca reinventar una historia que ya había dejado huella en el cine y la literatura. Con seis episodios, la producción combina misterio, investigación y drama, ampliando la narrativa de la novela original de Ramsey Campbell y la película homónima de Jaume Balagueró. Rodrigo de la Serna encabeza el elenco como Salazar, un ex policía convertido en investigador privado, encargado de reconstruir la verdad detrás de la desaparición de una joven.

La trama sigue a Claudia interpretada por Miren Ibarguren, una madre que recibe un mensaje inesperado de su hija desaparecida, y se embarca junto a Salazar y Laura, a quien da vida Milena Smit, en un recorrido lleno de secretos y enigmas. La miniserie no es un remake, sino una reinterpretación que desarrolla un universo propio, combinando el suspenso con elementos sobrenaturales, mientras mantiene al público intrigado desde el primer capítulo.

Rodrigo de la Serna al frente la nueva serie de Disney+

Rodrigo de la Serna se luce en el papel de investigador privado, ofreciendo una actuación que sostiene la tensión y la intriga de toda la miniserie. Junto a él, Miren Ibarguren traslada su talento de la comedia al drama, mientras que Milena Smit aporta una mirada fresca a la historia.

Pau Freixas, director y cocreador de la serie junto a Pol Cortecans, destacó: “Es un thriller con pequeños toques sobrenaturales, y aunque podríamos decir que plantea si los milagros existen, de lo que realmente habla la serie es de la necesidad de las personas de creer en algo. De encontrar un sentido a sus vidas”. Esta declaración refleja cómo la miniserie combina la tensión narrativa con la exploración de emociones humanas profundas.

La nueva apuesta de Disney+ con Rodrigo de la Serna

La producción que se transmitirá en Disney+, realizada por Movistar Plus+ en colaboración con Filmax, se destaca por su alto nivel técnico. La fotografía y la dirección de arte crean atmósferas inquietantes, mientras que la banda sonora refuerza la tensión de la trama. El formato episódico permite ampliar la perspectiva de los personajes y profundizar en la investigación, ofreciendo una experiencia más completa que la versión cinematográfica original.

Con Rodrigo de la Serna liderando la historia, “Los sin nombre” promete convertirse en una de las propuestas más comentadas de las plataformas de streaming, atrapando a los espectadores con misterio, emociones intensas y un elenco de primer nivel.