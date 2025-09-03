Paula Chaves es amante de los animales y constantemente se muestra ayudando a encontrar una familia para los perros que rescata de la calle. En este sentido, la modelo se refirió, durante una charla en Olga, a los años que tiene su mascota y por qué cree que superó el tiempo que normalmente vive esta raza. Su revelación dejó a todos boquiabiertos y, como era de esperarse, causó revuelo en las redes sociales.

La revelación de Paula Chaves sobre la edad de su perro

"El perro inmortal de Pau", escribieron en la cuenta de Olga junto al clip donde Paula Chaves cuenta qué hizo su perro "Moro", un bulldog francés, durante un momento muy especial de su vida y cuál es para ella la teoría de que haya vivido tanto tiempo. Como si estuviera en el living de su casa, la conductora comenzó diciendo que su marido Pedro Alfonso se lo regaló hace 15 años y que, normalmente, esta raza vive entre "siete u ocho".

Hasta ahí parecía un relato normal, con cierta nostalgia hablando de su querido perro, del cual destacó que "está bárbaro". No obstante, siguió con una llamativa declaración que causó repercusiones en las redes sociales: "El día que yo entré en trabajo de parto con mi segundo hijo, se tomó todo el líquido amniótico lleno de células madres”.

Ante la mirada atónita de sus compañeros, Paula Chaves recordó este momento y explicó con lujos de detalles: "Yo rompí bolsa en mi casa. El perro se tomó el charco entero de líquido amniótico". Dejando en claro que para ella esto tuvo que ver en la edad de su mascota, insistió en que "por eso está vivo”.

Los usuarios, que estuvieron atentos a los dichos de la top model, no estuvieron de acuerdo con sus palabras y salieron a criticarla por no haber cuidado a su perro, y tomarse con humor este descuido que podría haber afectado la salud del animal. Sin embargo, no es la primera vez que genera polémica hablando de su fiel compañero. El mes pasado, también contó que una vez tuvo que "masturbarlo" porque tanto ella como Pedro Alfonso querían la descendencia de "Moro".

“No se podía montar a la perra entonces tenía que estar al ladito de la perra pero teníamos que ayudarlo a que él pueda terminar sin montarse a la perra”, recordó en el mismo ciclo de streaming, del cual forma parte. Y continuó sobre aquel día: "Yo creo que fue Pedro un poco, un poco yo...".

Sobre por qué recurrieron a este gesto, Paula Chaves aseguró que les "habían dicho que si el perro montaba de forma natural se podía morir porque en la cosa esta de estar encima de la perrita con la pata tan corta, el cuerpo tan grande, le podía dar un bobazo de quedar abotonado...”. Lo cierto es que lejos de causar gracia con su recuerdo, los internautas la acusaron de maltrato animal y le llovieron las críticas.

De esta manera, la peculiar teoría de Paula Chaves por la sorprendente longevidad de su perro tampoco fue bien recibida por el público ya que muchos coincidieron en que la presentadora no cuida del bienestar de su mascota y que la anécdota expuesta es preocupante.