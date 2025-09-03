De Érica Rivas a Soledad Fandiño, todas las parejas que tuvo Rodrigo de la Serna

Rodrigo de la Serna es uno de los actores más populares y queridos por el público argentino. Sus interpretaciones dejaron en el imaginario colectivo personajes emblemáticos de las ficciones tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Lejos de los escándalos mediáticos y siempre abocado a su trabajo en el ámbito artístico, el dramaturgo mantuvo romances de los más apasionados y duraderos con célebres artistas argentinas.

Rodrigo de la Serna | Twitter

Las parejas más conocidas que tuvo Rodrigo de la Serna

Los actores y las actrices pasan la mayor parte del tiempo de su vida en sets de grabaciones, sobre todo, cuando su talento los lleva a tener una agenda laboral repleta de proyectos audiovisuales. Es por ello que no suena ilógico que los amores nazcan entre guiones y escenarios. Rodrigo de la Serna y Érica Rivas no fueron la excepción: ambos se conocieron cuando eran compañeros de elenco en “Campeones de la Vida”, en el año 1998. Desde ese entonces, comenzaron una historia de amor luego del flechazo inmediato que sintió el artista por la actriz, a tal punto de formar una familia juntos. En 2001, nació Miranda, fruto de su amor.

Tras 11 años de relación, decidieron poner punto final. Sin dar a conocer con exactitud los motivos, Rodrigo participó de “PH: Podemos hablar”, conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe donde confesó: "En un momento la decisión estaba tomada. Tuve que mudarme de la casa que compartíamos y alquilé una vivienda en las afueras de Escobar para estar cerca de ellas. Fue un tiempo duro, pero valioso, en el que pude reflexionar sobre mi vida y enfrentar los desafíos de la separación".

Rodrigo de la Serna y Soledad Fandiño | Twitter

Poco tiempo más tarde, mientras grababa la novela “Contra las cuerdas”, se enamoró de Soledad Fandiño, con quien compartía roles protagónicos. El flechazo fue tal que tan sólo tres meses después de haberse conocido, comenzaron un noviazgo, aunque un poco más sobre el foco mediático debido a que la artista recién se había separado de Nicolás Cabré. De inmediato, comenzó la convivencia durante los días de semana ya que, en la semana, el galán compartía tiempo con su hija. A diferencia de su vínculo anterior con Érica Rivas, este idilio duró tan solo un año. No obstante, el hermetismo fue algo que los caracterizó y nunca se supo cuáles fueron los causantes del abrupto desenlace.

Años más tarde, el actor conoció a Ludmila Romero, una joven periodista veinte años más joven que él a quien conoció durante una entrevista que le realizó para Canal 3 de Rosario. Desde ese entonces sus corazones se aventuraron a formar un romance que duró cinco años y del cual nacieron Olivia y Estanislao que tienen 6 y 5 años. Sin embargo, en 2003, pese a que no hubo rumores de infidelidad ni traición, ambos decidieron tomar caminos separados.

Rodrigo de la Serna junto a su actual pareja Luna | Twitter

En la actualidad, Rodrigo de la Serna sigue la misma filosofía de vida para salvaguardar su intimidad. Si bien se sabe que está en pareja con una joven llamada Luna, la muchacha nada tiene que ver con los medios de comunicación, aunque se presume que tendría alguna arista con el ámbito artístico. El denominador común con estas cuatro mujeres influyentes en su vida es el bajo perfil y el cariño con el que se los pudo ver cada vez que trascendía una fotografía juntos.

