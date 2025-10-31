La serie de terror éxito de Netflix que es ideal para ver en Halloween

Llegó el 31 de octubre, y los fanáticos de las películas y series buscan la mejor compañía para vivir un Halloween a puro terror. Es por eso que Netflix presenta sus mejores producciones alrededor del mundo, que mantienen tenso a los espectadores desde el comienzo, y con el corazón en la mano. Sin embargo, hay una serie que se robó la atención de los amantes del terror y sigue volviendo a ser tendencia, sobre todo en esta festividad: Archivo 81.

Archivo 81: todo sobre la serie ideal para ver en Halloween

En enero del 2022, Rebecca Sonnenshine llegó con una serie que fusiona el found footage con el terror clásico. Archivo 81 se volvió una de las más elegidas por los amantes del miedo, sobre todo durante octubre y en Halloween. Con una sola temporada de 8 episodios, la serie mantiene al espectador en la punta del asiento durante todo el tiempo y sorprende con los giros dramáticos menos pensados, incluso por los fanáticos.

La historia sigue la vida de Daniel "Dan" Turner, un restaurador de video contratado para reparar unas cintas de 1994 que sobrevivieron a un incendio. Debido a su delicado estado, debe encerrarse durante horas en el laboratorio donde los tienen guardados, y su tiempo comienza a oscurecerse cuando sigue la historia de una cineasta que había comenzado una investigación, días antes de su desaparición. Melody Pendras decidió denunciar terroríficos hechos, que la cruzan con una secta satánica.

Cada uno de los episodios dura entre 45 minutos y 1 hora, y presenta como protagonistas a los actores Mamoudou Athie y Dina Shihabi. La serie fusiona el estilo found footage, donde se simulan grabaciones encontradas como la realidad, con la clásica forma de filmación para el terror. Esto genera que se cuenten dos historias al mismo tiempo, mientras que el miedo los une a pesar de la distancia. La misma no logró renovar para una segunda temporada, pero sigue en el corazón de los fanáticos del terror.

Netflix no duda en darle lugar a diversas historias alrededor del mundo, que prometen miedo y adrenalina para todos los espectadores. En este Halloween, la plataforma de la N roja y los fanáticos volvieron a recordar esta serie estrenada en el 2022, que provocó gritos y brindó una historia digna del género oscuro. Con 8 capítulos, la producción enfrenta a los televidentes a la incertidumbre de encontrar videos grabados en un edificio terrorífico.

