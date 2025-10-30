De qué trata el documental sobre "la reina de las asesinas" de Netflix ideal para maratonear

Netflix renueva su catálogo con series, películas y documentales. En este mes de octubre y a poco tiempo de celebrarse Halloween, la plataforma lanzó Aileen, la reina de las asesinas en serie. Una apuesta escalofriante que relata la historia real sobre una mujer que rompió con el estereotipo de asesino serial masculino y pasó a convertirse en la persona que conmocionó a Estados Unidos.

Netflix estrenó un documental sobre "la reina de las asesinas", basada en hechos reales y con grabaciones exclusivas

Netflix apuesta a los documentales sobre homicidas y logra un gran éxito cada vez que estrena algo de este tipo. Este jueves 30 de octubre, la plataforma de streaming decidió estrenar Aileen: la reina de las asesinas en serie con la idea de exponer un caso real y estremecedor justo antes de Halloween.

Esta producción dura casi dos horas y repasa la vida de Aileen Wuornos, quien trabajaba como prostituta en las rutas del sur de Estados Unidos cuando comenzó a asaltar a sus clientes, dispararles y quedarse con sus autos y pertenencias. La mujer pasó a convertirse en una criminal sin escrúpulos que cometió, al menos, 7 asesinatos en diferentes puntos del centro de Florida entre los años 1989 y 1990.

Aileen, la reina de las asesinas en serie

Cuando fue detenida, la mujer alegó defensa propia al asegurar que todos habían intentado violarla. Sin embargo, fue declarada culpable y recibió 6 sentencias de muerte por los primeros asesinatos. Su caso generó gran revuelo en la sociedad estadounidense y recibió una cobertura mediática sin precedentes debido a su perfil y la brutalidad de sus crímenes. Su muerte se produjo el 9 de octubre de 2002 en la Prisión Estatal de Florida por una inyección letal.

El documental Aileen: la reina de las asesinas en serie expone su macabro espiral de robos y asesinatos, y se encuentra dirigido por Emily Turner. Además, cuenta con grabaciones exclusivas desde la prisión donde se encontraba cumpliendo su condena, entrevistas a sus conocidos y material de archivo rescatado por la periodista Michele Gillen, ex corresponsal de Dateline.

Aileen, la reina de las asesinas en serie

Pese a la violencia y a los fuertes relatos que componen este documental, que sin dudas, llamará la la atención de los espectadores, esta apuesta de Netflix tiene como objetivo también profundizar sobre la historia de Aileen. Por esta razón, se abordará la desprotección, los abusos y las adicciones que sufrió en su infancia y adolescencia tras abandonada por sus padres.

Para esto, la producción tendrá testimonios de su entorno e imágenes inéditas. Así, se logrará mostrar una faceta más compleja que la de una simple asesina. De hecho, su amiga de la infancia, Dawn Botkins, recuerda en el tráiler sus últimos encuentros con ella: “Sabía lo que había hecho. Lo decía sin rodeos. Pero también decía que el odio la había consumido. Que ya no sentía nada por nadie”, expresó la mujer en el adelanto que lanzó la plataforma previo a su llegada.

De esta manera, el documental sobre "Aileen, la reina de las asesinas" de Netflix, que es ideal para maratonear, relata sobre la perturbadora historia de una mujer que asaltó y asesinó a varios hombres cuando ejercía la prostitución. Un caso que estremeció al mundo entero y ya está disponible en la plataforma.