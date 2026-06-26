Mensajes de voz para Isabelle, el estreno de Netflix más vista que genera una gran emoción: de qué trata

Este mes, Netflix lanzó Mensajes de voz para Isabelle, protagonizada por Zoe Deutch y Nick Robinson y dirigida por Leah MacKendrick. La comedia llevó varios años de desarrollo y cuenta con un relato cercano conmovedor, que lleva a reflexionar sobre las relaciones y las ausencias.El film en poco tiempo se coronó como el más visto de estos últimos 15 días.

La trama de la Mensajes de voz para Isabelle, la nueva película de Netflix

La película Mensajes de Voz para Isabelle, se convirtió en una de las comedias más vistas de Netflix por su tinte humorístico, pero también, por su historia real y profunda. La historia gira en torno a Jill interpretada por Zoe Deutch, una mujer que todavía intenta procesar la muerte de su hermana. Como parte de ese duelo, mantiene un ritual particular: sigue mandando mensajes de voz al antiguo número telefónico del ser querido que falleció.

Mensajes para Isabelle, película de Netflix//Netflix

Lo que el personaje desconoce es que esa línea ya no pertenece a su hermana, sino a Wes, una agente inmobiliario de Austin. De ahí se desarrolla la comedia. El joven se queda escuchando los mensajes y queda intrigado por la vida de Jill, quien en esos audios cuenta sus miedos, sus inseguridades y reflexiones. Una situación que genera un vínculo emocional en Wes, que decide conocerla en persona.

Mensajes para Isabelle, película de Netflix//Netflix

De esa manera el film construye una historia de amor basada en lo sentimental y apuesta a recuperar el espíritu romántico. De acuerdo a la sinopsis de la plataforma de series y películas: "Los entretenidos mensajes de voz que una joven mujer le deja a su hermana fallecida le llegan por azar a un desconocido, quien se enamora de ella sin siquiera verla".

Mensajes para Isabelle, película de Netflix//Netflix

Cómo nació la idea de Mensajes de voz para Isabelle, la nueva ficción de Netflix

En las promociones de la plataforma, Leah MacKendrick que la idea de la película surgió en un show de stand up, donde una comediante realizó un chiste relacionado con la muerte y nadie en la sala le causó gracia, salvo a ella. “Yo fui la única que se rio”, dijo la cineasta. Asimismo, la directora reconoció que la historia está inspirada en su hermana con quien compartía mensajes de voz con la misma carga emocional que lo hace el personaje de la película. “Dejaba salir todo”, indicó.

Esta comedia romántica de Netflix llevó varios años en desarrollo, en el 2019 fue presentado en proyecto con otra directora y otra actriz, pero no prosperó y recién el año pasado la historia dio un giro diferente con otro equipo de trabajo. Asimismo McKendrick destacó que Mensajes de voz para Isabelle se centra en cómo el amor familiar es la primera manifestación de amor y eso influye en cómo las personas se relacionan en sus vínculos amorosos.