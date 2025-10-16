Griselda Siciliani se transformó en una de las actrices argentinas más famosas de habla hispana. Tras protagonizar Envidiosa, la serie que fusiona la comedia con el drama emitida por Netflix, la bailarina se presentó en el programa Otro Día Perdido (El Trece), que conduce Mario Pergolini para brindar detalles del estreno de la tercera temporada. Para ello, abordó los rasgos característicos de su personaje en cada ciclo.

Griselda Siciliani se prepara para la tercera temporada de Envidiosa

La serie Envidiosa marcó un antes y un después en la vida de Griselda Siciliani, ya que su trascendencia a nivel mundial la convirtió en una de las producciones argentinas de Netflix más vistas del catálogo. Asimismo, el éxito fue tal que se tradujo en varios países y se generó que se proyectaran nuevas temporadas a la historia de Victoria Mori, una mujer de 40 años que se enfrenta a una crisis existencial cuando se le desmoronan los mandatos sociales y no llega a cumplir las expectativas puestas por su entorno.

Griselda Siciliani en Envidiosa | Nexflix

Ante esto, la protagonista asistió al ciclo que conduce Mario Pergolini donde contó algunos detalles de la ficción que se encuentra próxima a estrenar. Ante la pregunta del conductor acerca de por qué cree que Envidiosa llegó a ser un éxito rotundo, la intérprete afirmó: “Es una combinación de todo, es un elenco espectacular, soñado. No sé… el guion. Creo que es una fórmula mágica”.

“Qué te hizo agarrarlo a vos”, interrogó el presentador del ciclo. “¡El personaje!”, exclamó de inmediato la actriz. “Es una mierda. En la segunda es más basura, en la tercera es más pollito mojado”, explicó. Estas declaraciones le dieron el pie a Pergolini para que indague acerca de la fecha de estreno de la tercera parte. “En noviembre”, lanzó Griselda, mientras se vanagloriaba de haber terminado con las grabaciones.

“¿Se puede decir que va a estar Rada?”, disparó haciendo referencia al comediante que forma parte del elenco de Otro Día Perdido. Entre risas y chascarrillos, ambos actores aseguraron que se animaron a crear escenas que no estaban en el guion como un aporte de sus interpretaciones.

“Cada temporada tiene un director: en la primera fue Gabriel Medina; la segunda fue Fernando Heredia; y la tercera la dirige Daniel Barone, que es la persona más querible del planeta. Es una belleza”. Cuando terminó el rodaje, la actual novia de Luciano Castro aseguró en sus redes sociales que esta sería el cierre final de la historia de Victoria: "Último día de rodaje. Te voy a extrañar Vicky. Aunque hay personajes que se llevan en el alma para siempre".

Cabe destacar que el elenco original está de Envidiosa compuesto por Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Martín Garabal, Violeta Urtizberea, Marina Bellati y Bárbara Lombardo. No obstante, para esta nueva parte, se destacan la presencia de Gloria Carrá, José Giménez Zapiola y Agustina Suásquita, quienes aportaron nuevos matices a la historia y destellos de frescura.

Por su parte, Griselda Siciliani confesó que grabó la serie de Menem antes de comenzar las grabaciones con Envidiosa, dos producciones que la llevaron a brillar tanto en Netflix como en Prime Video, las plataformas de streaming más consumidas a nivel mundial. Ahora, mientras espera con ansias el estreno de Envidiosa, su presente laboral se centra en la creación del personaje de Moria Casán, un papel que la desafía a adquirir la esencia de la diva argentina, como así también la voluminosidad del cuerpo de la vedette.

NB