"Me hundía el ojo para no reírme": Marcelo De Bellis y los secretos de grabar con Guillermo Francella

El reconocido actor, profesor y director de teatro argentino Marcelo De Bellis fue el gran invitado de la semana en +CARAS. Junto a Héctor Maugeri, se embarcó en un viaje íntimo por su vida y su carrera: desde sus comienzos en la actuación hasta el estrellato con Casados con hijos. En un encuentro cargado de anécdotas, humor y confesiones, reveló cómo fue trabajar con Guillermo Francella y el detrás de escena de una de las sitcoms más exitosas de la televisión argentina.

Marcelo Adrián De Bellis es un comediante nato. El humor le brotaba incluso en los retos a sus hijas, quienes, en lugar de intimidarse, terminaban a pura risa. Formado en el Conservatorio Nacional y perfeccionado con grandes maestros como Norman Briski y Agustín Alezzo —a quien considera su “gran maestro”—, transitó primero por el teatro under y luego se abrió paso en televisión. En 1996, se sumó a la programación fuerte con sus personajes en Videomatch y, más tarde, alcanzó la fama masiva interpretando al icónico Dardo Fuseneco en Casados con hijos. Hoy, a sus 57 años, sigue vigente y actualmente coprotagoniza la comedia Mamá junto a Betiana Blum.

Marcelo de Bellis y Héctor Maugeri en +CARAS.

El fenómeno Casados con hijos y el salto al prime time

En diálogo con Maugeri, De Bellis explicó por qué, en sus comienzos, la sitcom no tuvo el éxito inmediato que luego la convirtió en fenómeno cultural. “Casados con hijos iba los lunes a las 7 de la tarde, los miércoles a las 23, los jueves y viernes a las 21. Nunca íbamos en prime time. Hasta que a Claudio Villarruel se le ocurre repetir el programa que había medido 14, 15 puntos… y explotó. El horario fue clave”, relató.

Para el intérprete, no se trató de un éxito casual, sino irrepetible. “Si lo hubiera hecho otro grupo de actores, no sé si hubiera pasado lo mismo. Hay un combo que también tienen los Simpson, que tiene que ver con el sillón, con la familia, con el televisor, con el perro, con los vecinos. O sea, hay una fórmula de la gaseosa, pero además estaban todos… Estás viendo a Guillermo Francella y Florencia Peña, que son los mejores. Son maestros”.

Marcelo De Bellis y los secretos de grabar con Guillermo Francella



Además, dijo que, durante las grabaciones, el nivel de exigencia y precisión era tal que no había lugar para improvisaciones: “Se ensayaba a la mañana y se grababa a la tarde. Si había un mínimo furcio o falta de timing, se repetía todo para no perder frescura. No nos podíamos reír… aunque a veces nos resignábamos con Luisana o Flor”.

Marcelo de Bellis y Guillermo Francella en Casados con hijos.

Sin embargo, el actor reveló que su gran desafío era no tentarse con Guillermo Francella en escena y mantener la compostura. “A Guillermo lo amo, pero me da mucho miedo porque es muy exigente. Me llevaba al control y me decía: ‘Mirá, acá hay un mohín de risa, Marcelo, te estoy mirando’. Entonces, para disimular, me hundía el ojo y me producía dolor para no reírme. Hay escenas en las que me vas a ver así”, contó.

En +CARAS, Marcelo De Bellis abrió el telón de sus recuerdos y dejó en claro que detrás del fenómeno de Casados con hijos hubo talento, química y una disciplina férrea. Un combo que convirtió a la serie en un clásico argentino que sigue conquistando generaciones.