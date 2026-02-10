CARAS GOLF 2026: Vuelo Producciones adelantó su nuevo proyecto de entretenimiento junto a Alejandro Korol

El verano en Pinamar presenció uno de los encuentros más esperados de la temporada. El 27 y 28 de enero, el Links Pinamar fue el escenario donde el deporte, el paisaje y el lifestyle de alto nivel se cruzaron en un mismo lugar. El CARAS Golf representó dos jornadas de competencia intensa, elegancia y experiencias exclusivas con más de 150 jugadores que disputaron un torneo de 36 hoyos.

La convocatoria de Caras Golf 2026 reunió a marcas premium, empresarios, referentes del espectáculo y protagonistas del mundo cultural de todo el país. En paralelo al avance de la competencia sobre el green, comenzaba a desplegarse otra escena con uno de los sponsors destacados: Vuelo Producciones.

En ese marco, Vuelo Producciones desplegó su presencia a través de una experiencia integral que acompañó el desarrollo del torneo. La estética, la música, las activaciones y la participación de figuras del medio se integraron al clima general del evento como señales de un proyecto ya en marcha. Dentro de esa propuesta se destacó Alejandro Korol, Director Artístico y de Contenidos de Vuelo Producciones, señalado por directivos, sponsors y aliados estratégicos como el responsable de la identidad creativa, la convocatoria y la narrativa integral.

CARAS: El Caras Golf 2026 tuvo un clima distinto. ¿Fue planificado así desde el inicio?

Alejandro Korol: Sí. Para nosotros los eventos no son solo eventos, son contenido y el contenido tiene que decir quién sos. Este torneo fue una oportunidad para mostrar el ADN de Vuelo Producciones y empezar a contar lo que viene.

Ese ADN se manifestó con una fuerte acción de imposición de marca, que rompió con los códigos tradicionales del circuito golfístico. La acción contó con el acompañamiento de Ximena Benitez, asesora de imagen de la productora y autora de Psicología de la Imagen, quien aportó una mirada integral sobre estética, identidad y posicionamiento.

Ximena Benítez

C.: ¿Qué rol juega hoy la imagen en la construcción de contenidos?

A.K.: Es fundamental. La imagen no solo acompaña, también comunica. El trabajo de Ximena permite transformar lo visual en un lenguaje con propósito, creando mensajes coherentes donde cada detalle cuenta una historia y refuerza lo que queremos comunicar.

La reciente participación en CARAS GOLF 2026 funcionó como carta de presentación de esta evolución para Vuelo Producciones. Su puesta en escena cuidada, estratégica y con fuerte impacto visual confirmó que ya no solo produce programas, sino que construye narrativa y poder comunicacional.

Branding, música y deporte: lo más destacado de Caras Golf

El Caras Golf 2026 también fue una muestra del modelo de integración de marcas que impulsa Vuelo Producciones donde el sponsoreo se convierte en experiencia.

Entre las marcas presentes se destacó L´abratto, firma perteneciente a Paladini, que presentó su línea de fiambres y embutidos premium, y Salud Plena, que instaló una carpa en el predio para presentar su propuesta de obra social basada en salud digital y bienestar integral.

El rubro inmobiliario estuvo representado por Loom Lagoon, el emprendimiento de Navarro Propiedades a cargo de Juan Navarro. Este nuevo espacio está siendo sensación en la zona de Pinamar con su servicio de laguna artificial, Small Crystal Lagoon, que imita el estilo del caribe y las islas mujeres.

El encuentro contó con la presencia de Marcelo Peñas y ASC, referentes inmobiliarios con más de 30 años de trayectoria en desarrollos en Puerto Madero y actuales impulsores de proyectos hoteleros en el país, conectando inversores del mundo con la industria hotelera argentina.

Ivan Jaime - Dark Soul Project

La música también fue protagonista con Dark Soul Project, artista de influencia internacional y dueño del sello discográfico WE ARE THE UNDERGROUND, quien aportó una performance de alto impacto. Sus tracks son utilizados por referentes internacionales del House, como John Digweed y Hernán Cattáneo, y su sonido se destaca por la elegancia y sus ritmos tribales e hipnóticos.

En Caras Golf 2025 también estuvo presente Lucas Roitman, uno de los DJs y músicos con mayor crecimiento de la escena electrónica underground. Su propuesta rompe con el formato tradicional: composición electrónica en vivo y en tiempo real. Su estilo es sin sets prearmados, fusionando guitarra, síntesis sonora y tecnología digital avanzada. La agenda 2026 incluye fechas en Soho (Punta del Este), Pinamar, el evento de polo en Botavara y clubes clave de Buenos Aires.

Desde la productora destacan el rol de Ruth Roche, directora de marketing digital de Vuelo Producciones, responsable de la creatividad en redes sociales y de la estrategia para el equipo de Vuelo Producciones en Caras Golf.

Vuelo Producciones: sus proyectos más destacados y su mirada a 2026

Nacida para resolver problemas de comunicación, manejar crisis e instalar temas en agenda, Vuelo Producciones se consolidó en pocos años como algo más que una productora de contenidos: una verdadera usina estratégica capaz de articular medios, periodistas y audiencias.

El proyecto comenzó en 2021 con un desafío federal inédito: recorrer 15 provincias argentinas para dar origen a Argentina 100%, (programa de historias de vida de resiliencia) ciclo que se emitió en Canal 9 durante 2023, los sábados de 12 a 13, y que posicionó a la productora como puente entre las provincias y la televisión nacional. No fue casual que muchos de sus auspiciantes fueran gobiernos provinciales, que encontraron en Vuelo una forma eficaz de comunicar identidad y gestión.

En 2024, la productora dio un salto a la agenda política con La Casta Está en Orden, emitido en vivo por Canal 9, los sábados de 21 a 22. El programa, que abordó temas sensibles de la coyuntura nacional, dejó en claro el ADN de Vuelo: incomodar y abrir conversación.

Hoy, bajo la dirección general de Santiago Alberto Capovila, Vuelo Producciones transita una nueva etapa y prepara su plan más ambicioso: el lanzamiento de un streaming propio en 2026. Esta iniciativa llega con contenidos diseñados para distintas señales y públicos, apoyados en una sólida infraestructura digital.

Lo nuevo del streaming, MENJUNJE TV: contenido que incomoda

Fue en ese clima donde MENJUNJE TV empezó a revelarse. Sin conferencia de prensa ni anuncio oficial, el nuevo canal de Vuelo Producciones se dejó ver en el espíritu del evento: mezcla de mundos, ruptura de formatos y cruce entre espectáculo, política, música y humor.

C.: ¿Qué es MENJUNJE TV?

A.K.: MENJUNJE es una decisión editorial, nace para incomodar. Nuestro objetivo es volver a generar acción y decir algo, no buscamos agradar a todos. MENJUNJE TV se define como un ecosistema propio de medios y redes, donde conviven chimentos y espectáculos, humor, música, política, turismo y entretenimiento, con una lógica transversal: romper la estructura tradicional.

El primer programa confirmado de este nuevo canal de streaming es CHUS+, que estará conducido por Matías Vazquez y Barbie Ferrari. Además contará con la participación especial de Esthercita y panelistas rotativos como psicólogos, sexólogos y tarotistas.

Barbiee Ferrari, que pronto debutará con CHUS+, fue una de las figuras más buscadas en Caras Golf 2026. Con fuerte presencia mediática y una personalidad frontal, su incorporación a este proyecto no pasó desapercibida.

C: ¿Qué te atrajo de MENJUNJE TV y de CHUS+?

Barbiee Ferrari: La libertad. Acá no hay bajada de línea para quedar bien, se puede opinar, discutir, incomodar. Eso hoy es raro y necesario. MENJUNJE viene a decir lo que muchos piensan y pocos se animan a decir.

C.: ¿Cómo va a ser tu rol en el programa?

B.F: Voy a ser yo. Sin filtro. CHUS+ va a tener espectáculo, emoción, humor y debate. No es chimento vacío, es contar lo que pasa con mirada propia.

Desde Vuelo Producciones confirmaron que MENJUNJE no distingue entre streaming y televisión y que ya existen charlas con Telefe, El Trece, América, TV Publica y El Nueve con la idea de llevar distintos formatos a múltiples pantallas. “Hoy el contenido tiene que circular. No pensamos en una sola pantalla, pensamos en impacto”, asegura Korol.

C.: ¿Qué se viene ahora?

A.K.: Se viene consolidar un ecosistema propio. MENJUNJE TV es el inicio. Estamos hablando con figuras, desarrollando contenidos y construyendo algo que tenga identidad real.

Conocé más sobre Menjunje TV en @vuelo.producciones, @menjunjetv, @Ale Korol @mati_vazquez_show, @barbieeferrari y @esthercitasoy.