El refugio secreto en Chapadmalal que eligen los artistas y surfistas para escapar del ruido

Hay una mística en la zona sur de Mar del Plata que no se explica, se vive. En ese radar, Chapadmalal dejó de ser un destino rústico para convertirse en un polo sociocultural donde el arte y el Atlántico conviven en silencio. En el centro de este mapa aparece AFT Rancho, un espacio en Playa Redondo que logró lo que pocos: no solo ser un hospedaje, sino construir una "escena". El proyecto, liderado por los artistas y surfistas Franco Rivas y Pedro Romero Malevini junto al productor Francisco de Corral, es hoy el termómetro de lo que significa veranear con propósito en 2026.

El fenómeno de la "escena" propia

A diferencia de otros puntos de la costa, AFT Rancho no fuerza el entorno; lo lee. Esa filosofía viene de AFT (Amantes del Fin de Tarde), una iniciativa que lleva doce años uniendo el viaje y la naturaleza en puntos tan distantes como Bali o Brasil. En "Chapa", esa experiencia se traduce en un refugio donde el día se aprovecha al máximo. La premisa es clara: sesiones de surf al alba, comida real y una agenda cultural que aparece de forma orgánica, sin la urgencia de la noche comercial.

Música, arte y el pulso de la cultura digital

El lugar se convirtió en el escenario natural de la escena indie-urbana. Los viernes, el ciclo La Fraternidad del Atlántico, acompañado por Corona, atrae a figuras como Clara Cava, La Valenti o Abril Oliveira. Fue incluso el lugar que FMK eligió para la presentación íntima de su disco "Lamba", demostrando que AFT Rancho es el refugio donde los artistas se sienten cómodos siendo ellos mismos.

Esa misma autenticidad es la que atrae a los protagonistas del streaming. Desde el equipo de OLGA -con El Gordo y El Flako- surfeando y grabando contenidos hasta creadores como El Lizard, todos eligen este rincón para habitar el territorio de una manera real. El cruce cultural se completa los jueves junto a RVCA, una marca internacional que con su programa RVCA Artist Network Program impulsa artistas emergentes. A partir de un concurso digital, seis artistas fueron seleccionados para presentar muestras individuales en AFT Rancho, acompañadas por proyecciones de cine de surf. El ciclo consolida a AFT Rancho como una plataforma activa donde dialogan la escena local y el circuito internacional, con artistas como Nasa, Samot, Mimi Moore, Loli Molins y Emi Freak Out.

Bienestar y alta cocina entre los árboles

Pero el alma de este refugio es la columna vertebral que conecta todo: el surf. De octubre a mayo, funciona como base para surf trips y retiros de wellness que atraen tanto a deportistas como a grupos corporativos que buscan calidad de tiempo. Todo esto sucede mientras la cocina, basada en el horno de barro y productos regionales, perfuma el ambiente de miércoles a domingo.

El cierre de oro llega los domingos con el pop-up "Felipe, Jazz y Vino". Allí, el chef Felipe Cuneo Libarona propone una experiencia de cinco pasos maridada con etiquetas de Luigi Bosca, creando un clima de sofisticación que convive con el ruido de las hojas y el mar.

“En la costa atlántica hay muchos lugares lindos, eso es indiscutible. Pero Chapadmalal tiene algo distinto. Hay una cultura que está profundamente ligada al surf y al arte. Hace años que es un lugar elegido por artistas para venir a pasar tiempo, inspirarse y crear, y eso genera un clima muy particular. Desde AFT, entendimos que ese cruce era un valor y que valía la pena construir un espacio donde esa energía pueda expresarse: donde se pueda exponer, tocar, encontrarse. Sumado a que es un lugar muy elegido por surfistas y que tiene olas increíbles, todo eso hace que Chapadmalal sea especial. Tiene un valor sociocultural muy fuerte. Acá nunca sabés con quién te podés cruzar en el supermercado, y eso dice mucho del lugar”, manifestó Pedro Romero Malevini.

Como bien dice uno de los fundadores de AFT, en Chapadmalal nunca sabés con quién te podés cruzar en el supermercado, y esa horizontalidad es la que hace que el Rancho sea, más que un lugar, una forma de estar.

Instagram: https://www.instagram.com/aft_amantes/

https://www.instagram.com/aft_rancho/

Web: aftamantes.net/

Whatsapp: Link Whatsapp