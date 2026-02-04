Tradición, mar y ciudad: la reinvención de un clásico gastronómico argentino

En un escenario gastronómico cada vez más competitivo, Paxapoga logra evolucionar sin perder identidad. Ícono de los veranos en la Costa Atlántica, este clásico de la cocina española atraviesa hoy una etapa de consolidación marcada por la gestión de la tercera generación familiar, que apuesta a la renovación sin resignar tradición.

Recetas familiares y tradición asturiana como sello de identidad

Esta tercera generación, respaldada por la experiencia de sus padres Horacio y Angélica, entendió que para mirar al futuro hay que cuidar las raíces. Por eso, aunque los locales se renuevan, la cocina respeta a rajatabla un mandato sagrado: las recetas de la abuela asturiana. Esos sabores de origen, contundentes y honestos, son el hilo conductor que garantiza que cada plato mantenga ese gusto inconfundible que enamoró a los primeros clientes. Entre sus especialidades se destacan la tortilla española, la paella, las rabas, la empanada gallega y una propuesta que celebra lo mejor de la cocina tradicional de España, siempre con la frescura del mar como protagonista.

El gran desafío de la nueva gestión fue romper la estacionalidad, y lo lograron con éxito en Palermo. El local porteño se ha convertido en el buque insignia para vivir la experiencia Paxapoga los 12 meses del año.

La familia hace fuerte hincapié en un mensaje claro: no hace falta esperar a las vacaciones para disfrutar de sus clásicos. Palermo es hoy el punto de encuentro tanto para turistas como para vecinos que buscan la calidez de la cocina española y del mar en plena ciudad, con una propuesta de servicio ágil y actual.

El regreso a Pinamar y la consolidación en la Costa Atlántica

El verano de 2025 trajo una noticia celebrada por los habitués: la reapertura en diciembre de 2024 del local en Pinamar. Este movimiento estratégico, sumado a la clásica elegancia de su espacio en Cariló, reafirma la potencia de la marca en la Costa Atlántica. El nuevo espacio en Pinamar combina la historia del lugar con la frescura de una renovación necesaria, preparado para recibir a las nuevas generaciones de comensales.

Para conocer las ubicaciones, reservar tu mesa o tentarte con el menú completo y sus especialidades, visita su sitio web oficial: www.paxapoga.com.

Con una identidad que combina herencia asturiana y visión de futuro, Paxapoga confirma que es mucho más que un restaurante: es un clásico vivo que sigue evolucionando entre la playa y la ciudad.