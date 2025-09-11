Caras Moda 2025: así se vivió la Pasada Tech junto al smartphone Nubia Flip 2

Antonella Occhipinti

El desfile de Caras Moda Primavera-Verano 2025 tuvo lugar en el Palacio de la Reconquista, un espacio que combinó historia y elegancia para recibir a referentes de la política, empresarios, celebridades y personalidades argentinas. Los diseñadores más importantes del país mostraron lo mejor de sus colecciones en una pasarela que, en esta oportunidad, brilló por su innovación.

Mientras los diseñadores exponían sus nuevas colecciones, el momento que captó todas las miradas fue la Pasada Tech durante el desfile de Pucheta-Paz. Esta experiencia distinta dentro del desfile puso como protagonista a la tecnología, la cual se subió a la pasarela de la mano de Nubia, la marca de smartphones que presentó su nuevo Flip 2 en color lavanda, descubriendo la forma en que se vive un desfile de moda desde adentro.

Nubia Flip 2: el smartphone que conquistó la pasarela

El nubia Flip 2 fue uno de los grandes protagonistas de la noche y dejó en claro por qué es considerado un smartphone pensado para el mundo de la moda. Su diseño compacto y elegante lo convierte en un accesorio ideal para los clutches y baguette bags que marcan tendencia esta temporada.

Disponible en tonos lila y negro, se adapta a los looks más frescos y atrevidos de la colección primavera-verano 2025.

Durante la Pasada Tech de Caras Moda, una de las modelos de Pucheta-Paz mostró cómo el celular plegable se integra de forma natural en el outfit, destacando tanto por su estética como por su practicidad para generar contenido. La modelo vivió la experiencia tech por completo y mostró cual es el punto de vista de quienes desfilan en pasarela.

El Nubia Flip 2 no es solo un teléfono: es una pieza de moda que reafirma la tendencia de pensar a los smartphones como parte del estilo personal.

Moda, innovación y experiencia en primera persona

El nubia Flip 2 ofrece una experiencia única gracias a su funcionalidad diferencial: permite tomar selfies sin abrir el teléfono, algo perfecto para registrar cada instante con comodidad. Su cámara frontal de 32 MP y la cámara principal de 50 MP con tecnología AI Neovision permiten capturar imágenes de alta calidad, lo que lo convierte en el aliado ideal para influencers, creadores de contenido y amantes de la moda que buscan registrar los mejores momentos con estilo.

La integración de este smartphone en la pasarela de Caras Moda 2025 refleja una tendencia que crece: la unión entre moda y tecnología, donde el diseño y la innovación no sólo acompañan, sino que se convierten en protagonistas de la escena.