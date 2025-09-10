Los mejores looks y el secreto detrás del nuevo lanzamiento de Eximia

En una mañana donde la ciencia y la belleza se encontraron con el glamour de la moda, Eximia presentó su nueva línea Sensitive en un exclusivo brunch que reunió a celebridades, médicos y referentes de la estética. Yanina Latorre, Pía Slapka, Brenda Gandini, Delfi García Moritán, Andy Burstein, Claudia Maradona, Zuzu Coudeau y Mey Scápola brillaron en el encuentro, que se convirtió en el escenario perfecto para el lanzamiento de esta innovadora propuesta para el cuidado de la piel sensible.

La marca presentó su nueva propuesta especialmente diseñada para calmar, hidratar y proteger la piel sensible, con fórmulas que fortalecen la barrera cutánea, equilibran la microbiota y alivian los síntomas más frecuentes. Con una rutina simple de tres pasos —Aqua Sensitive Gel, Hyalu Sensitive Serum y Hyalu Sensitive Crema Gel—, la línea se destaca por su innovación científica y por ser libre de fragancia, parabenos, colorantes, aceites minerales, gluten y alcohol.

Los doctores Simón Scarano y Daniel Troncoso acompañaron la presentación como anfitriones científicos de la mañana. “La piel sensible es una condición cada vez más frecuente y requiere productos desarrollados específicamente para reforzar y recuperar la función de la barrera cutánea”, explicó Scarano. Por su parte, Troncoso remarcó: “La piel sensible se siente más de lo que se ve. Si aparecen síntomas como tirantez, ardor, disconfort o rojez, probablemente se trate de piel sensible”.

Más allá de la ciencia y la innovación, el evento también fue una verdadera pasarela de estilo. Yanina Latorre deslumbró con un look sofisticado y minimalista, mientras que Pía Slapka se destacó con un outfit elegante y fresco. Brenda Gandini eligió tonos neutros que realzaron su belleza natural y Delfi García Moritán sorprendió con un estilo chic y moderno.

Andy Burstein aportó frescura y naturalidad, Claudia Maradona se inclinó por la elegancia clásica y Mey Scápola apostó a un look descontracturado y trendy. Zuzu Coudeau completó el despliegue de moda con un sello personal y distinguido.

De esta manera, Eximia unió innovación y glamour en un evento único, mostrando que el cuidado de la piel sensible también puede ser sinónimo de estilo y sofisticación.

Más información en eximiasensitive.com.ar.